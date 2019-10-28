Детектор-шоу від "Слуги народу": все, що відомо про перевірку нардепів на поліграфі

Епопея перевірки депутатів від "Слуги народу" на детекторі брехні триває. Станом на сьогодні відомі результати чотирьох нардепів з 11-ти. І всі вони – майже ідеальні. Сайт 24 каналу розкаже вам все, що відомо про перевірки і наскільки їхні висновки є достовірними.

Чому депутати проходять поліграф?

11 нардепів від "Слуги народу", які входять до комітету із фінансів, податкової та митної політики, запідозрили у хабарництві. Нібито їм пропонували 30 тисяч доларів за те, щоб вони "завалили" законопроєкт про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.

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Законопроєкт №2047 дозволив би ліквідувати цю "схему". На засіданні фінансового комітету ВР депутати від фракції "Слуга народу" не підтримали скасування корупційної схеми і подали альтернативний законопроєкт №2047-1. А він, навпаки, дозволяє укріпити діяльність майданчиків-посередників.

САП зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину. Під підозру потрапили: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Анна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.

Ще двоє депутатів не голосували з інших причин: Елла Рєпіна не була на засіданні, а Андрій Холодов відмовився голосувати нібито через конфлікт з очільником комітету.

Тоді народний депутат Олександр Качура, один із головних ініціаторів законопроєкту №2047-1, сам висловив бажання пройти перевірку на поліграфі.

Схема під час оцінки об’єктів нерухомості полягає в тому, що при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень додаткових платежів фірмам-прокладкам. За останніми ймовірно стоять чинний нардеп Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і екснардеп Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

23 жовтня очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив: свідчення очевидців, яким пропонували хабар, справді є. Однак усі вони офіційно свідчити відмовилися. Також існують фотографії однієї із зустрічей з організатором корупційної схеми – непрямі докази. У "Слузі народу" проводиться внутрішнє розслідування з цього приводу.

Саме через відсутність прямих доказів Арахамія запропонував пройти всім підозрюваним перевірку на поліграфі, щоб "уникнути недовіри всередині фракції". Він же і показав приклад іншим нардепам, пройшовши процедуру особисто.

Вартість такої перевірки залежить від низки факторів. У межах службового розслідування – в середньому до 3 тисяч гривень за людину. Кадрові перевірки – дорожчі.



Пройти перевірку нардепам запропонував Арахамія

Коментарі Зеленського та "Слуги народу"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив: історія з підозрами у хабарництві народних депутатів та їх перевірка на поліграфі проходить занадто публічно.

Мені здається, що це трошки занадто публічно відбувається. Це ж не шоу. Це повинно бути питанням роботи правоохоронних органів, якщо є такий фактаж,

– пояснив спікер.

Також він висловив сподівання, що інформація про отримання хабарів депутатами не підтвердиться. Якщо ж це доведуть – нардепи муситимуть понести покарання, визначене судом. А поки передумов для заміни Давида Арахамії на посаді голови фракції "Слуга народу" Дмитро Разумков не бачить.

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А президент Володимир Зеленський зазначав, що в курсі всіх подій та згоден з тим, що всі підозрювані нардепи мають пройти перевірку на детекторі брехні.

Чесне та неупереджене розслідування має зняти всі питання і дати відповіді – хоч би якими гіркими вони були. Так само вважаю за необхідне вчинити і стосовно депутата, який вів сумнівну переписку щодо "вирішення питань". І якщо підозри виправдаються – ми з такими депутатами попрощаємось,

– наголосив Зеленський.

За його словами, такий механізм – "простий і прозорий, набагато кращий, ніж з‘ясування стосунків через соціальні мережі і телеграм-канали".

28 жовтня о 19:00 фракція "Слуги народу" повинна провести засідання. Серед питань, які планують розглянути – скандал із можливим підкупом нардепів.



Результати перевірки залежать від низки факторів

Заступник лідера фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначав, що скандал у фракції уже обговорювали. Проте нарада не була масштабною.

За інформацією джерел 24 каналу, це засідання пройде у строгій конфіденційності. Нардепів нібито попросили врахувати той факт, що формат зустрічі передбачає доступ до неї лише тих народних обранців, які входять до складу фракції.

Що показала перевірка нардепів?

Перевірку на поліграфі вже пройшли депутати Олександр Дубінський, Олег Марусяк, Ольга Василевська-Смаглюк та Олександр Качура. Також на детекторі перевірили і Давида Арахамію. Нардепам задають запитання, на які вони мають давати відповіді "так" або "ні", а у другій частині – і "так", і "ні".

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Так, очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечив, що намагався скористатися своєю владою для впливу на депутатів перед голосуванням за законопроєкт №2047. Крім того, він підтвердив на поліграфі, що не пропонував гроші комусь із нардепів та не доручав останнім голосувати проти цього законопроєкту на комітеті. Водночас він підозрює деяких членів своєї фракції у тому, що вони могли брати хабарі за рішення на користь певних олігархів і чиновників.

Олександр Качура також пройшов перевірку на поліграфі. Її результати показали, що він був одним із ініціаторів законопроєкту та голосував за його прийняття. Також політик заперечно відповідав на запитання про те, чи справді отримував гроші за лобіювання законопроєкту 2047-1 та чи входить до групи когось з олігархів.

Його колега Олександр Дубінський заперечно відповідав на всі запитання про отримання хабарів за голосування, приховані домовленості та те, що інші члени комітету могли голосувати за хабар. Крім того, було встановлено, що за час роботи у Верховній Раді Дубінський не отримував будь-яких винагород за сприяння у голосуванні законопроєктів.

Ольга Василевська-Смаглюк так само заперечувала звинувачення у корупції. І результат перевірки показав, що нардепка "нічого не приховує". Проте вона таки не надала інформацію про те, що подібні пропозиції були.



Ольга Василевська-Смаглюк проходить перевірку на поліграфі

Олег Марусяк у "список підозрюваних" не потрапив, проте перевірку пройшов. Нардеп також нічого не приховує, однак, як показав результат, вважає себе недостатньо освіченим для роботи у Верховній Раді.

Хто ще повинен пройти перевірку?

Всі, кого підозрювали у отриманні хабара: Ірина Аллахвердієва, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Анна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.

Тим часом, народний депутат з парламентської групи "За майбутнє" Антон Яценко, якого підозрюють у підкупі "слуг народу" перевірку на детекторі брехні проходити відмовився. Він пояснив, що не бачить сенсу в такому допиті. Мовляв, нардепи, які перевірятимуться, самі все розкажуть. Він також додав, що не хоче перетворювати парламент на цирк "Шапіто".

Чи можна вважати достовірними результати?

Низка експертів висловлюють сумніви щодо достовірності отриманих результатів перевірки. Зокрема, через те, що проходження поліграфу у цьому випадку набуло ознак шоу, що транслюють у прямому ефірі.

Це не можна перетворювати на шоу, оскільки публічність нівелює результати,

– пояснили в СБУ.

У МВС також зазначають, що оцінювати результати поліграфа можна тільки за наявності цілої низки інших факторів і даних. І, оскільки це дослідження стосується психологічного аспекту, не може бути й мови про демонстративний характер його проходження.

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Колишній депутат Мустафа Найєм навіть провів паралель з експрезидентом-втікачем Віктором Януковичем. Мовляв, детектор брехні показав би, що той має ідеальну репутацію.

Якби Віктор Янукович проходив поліграф щодо причетності до розстрілів на Майдані або крадіжки Межигір'я, прилад показав би нам людину з бездоганною репутацією і чистою совістю. Просто тому, що він сам не вважає себе ні причетним до крадіжок, ні винним у вбивствах,

– зазначив Найєм.

Так, якби лише поліграфа було досить для визначення винуватості, то "у світі уже позбулися б необхідності утримувати наглядові, слідчі і судові органи". Власне тому в багатьох країнах результати детектору брехні не є достатніми доказами в суді.