Медовий місяць Зеленського і "Слуги народу" закінчився, – Рибачук

До найбільшої парламентської фракції прийшла перша криза. І це лише початок. Цю політичну силу чекає доволі непростий період.

Ідея провести через поліграф депутатів фракції "Слуга народу" викликає цілком логічне питання: а що теоретично може бути з тими депутатами, яких упіймають на брехні?

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Ідея з поліграфом схожа на шоу. Хто проходить цей тест під об’єктивами журналістів? Здається, це лише спроба відвернути увагу від справжніх проблем і продемонструвати публіці свою чесність й відкритість.

Відповідно до діючого законодавства, на них може чекати лише вигнання з фракції. Такі депутати не втратять мандат, а будуть й далі "дрейфувати" у стінах Верховної Ради, не маючи над собою абсолютно ніякого контролю.

Інша справа, якщо проти них буде відкрите кримінальне провадження й парламентарі дадуть свою згоду на арешт підозрюваних у скоєнні злочину – взятті хабаря.

Зрозуміло, що депутати з фракції “Слуга народу”, будучи своєрідними політичними "стартапами", намагаються бути сучасними, використовувати нові технології й показати своєю діяльністю нову якість політики. Проте виходить так, що народні обранці від цієї політсили навіть не спілкуються з своїми виборцями. Я щойно їздив Україною й повсюди спілкувався з журналістами і громадою – вони підтверджують, що "слуг народу" сам народ після виборів й не бачить. Хоча фракція, як мені відомо, збирається кожні два тижня: вони вирішують нагальні питання й підкреслюють, що завжди зважають на думку людей.

По-суті як такої партії "Слуга народу" взагалі не існує. Є президент Володимир Зеленський і є його програма. Отримавши таку велику підтримку людей, "слуги народу" мали б діяти так, щоб це відповідало тим обіцянкам, які були дані ними під час виборчої кампанії. Але наразі ми бачимо іншу політику та ганебну боротьбу за владу всередині фракції.