Скандал у "Слузі народу": кого Зеленський має поставити на місце

"Слугу народу" трясе від внутрішнього конфлікту. Партія зажадала очиститися від групи депутатів, яких викрили в кришуванні корупційної схеми та можливому хабарництві.

Одразу хочу сказати – я за те, щоб корупційні скандали існували. Щоб вони виходили на поверхню, обговорювалися в пресі та перетворювалися на кримінальні справи. Я проти кругової поруки замовчування та сором'язливе відведення очей на відверті викриття схематозу.

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Корупційні скандали притаманні демократичним країнам, і саме так, через публічний розголос, відбувається очищення політики. Тому в нинішніх подіях немає нічого поганого – це якраз ознаки оздоровлення.

Хто запустив схему грабунку українців

А тепер по порядку. Все почалося декілька років тому, коли в часи Порошенка збирали голоси при ухваленні бюджету. Оскільки більшості в нього не було, але на дострокові парламентські вибори іти він теж не хотів, Порошенко вступив у змову з корупційними групами в парламенті.

Одним з секретних партнерів попередньої влади була група "Відродження", яка вважалася близькою до Ігоря Коломойського та мера Харкова Геннадія Кернеса, але об'єднувала багато зашкварених депутатів.



Ігор Коломойський та Геннадій Кернес

В інтересах одного з них – Антона Яценка – і була запущена схема "обілечування" при здійненні операцій купівлі-продажу нерухомості. Зусиллями Ніни Южаніної, яка працювала в корпораціях Порошенка, а потім стала депутатом і очолила податковий комітет Ради, створили нечувану новацію.



Антон Яценко

При продажі нерухомості за кожне занесення інформації до державної бази треба заплатити чотирьом приватним посередникам, пов'язаним між собою, і, як кажуть злі язики, з тим самим Яценком.

Корупційна маржа – мільйон гривень в день. При чому розширити коло посередників можна за згоди лише цих чотирьох , тобто утворюється така собі корупційна порука.

В новому парламенті Яценко теж став депутатом, і теж вступив до групи, пов'язаної з Коломойським, яка називається тепер "За майбутнє". Але в його голосах вже немає такої гострої потреби, адже "Слуга народу" створив монобільшість.

Провальне знищення "дійної корови" Яценка

Ідея знищення цього схематозу Яценка виникла з перших днів роботи нової Ради. Відповідний закон внесла група депутатів, зокрема, декілька голів комітетів від "Слуги народу". Проводити закон через парламент мав Комітет Верховної Ради з питань фінансів і податків, який також контролюють "Слуги народу". Здавалося, що не було причин для хвилювання. Але…

Але неочікувано, при розгляді ініціативи у фінансовому комітеті, яка забирала в Яценка його "дійну корову", її було провалено руками самих "слуг народу". 11 їхніх депутатів голосували проти, утримувалися або просто відморожувалися.

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Ще 2 депутатів не голосували з інших причин:

Елла Рєпіна – не була на засіданні;

Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.

Сам глава комітету "Слуга народу" Данило Гетьманцев не приховував розчарування безсоромністю колег по фракції. Зацитую його:

"Підтверджую: нам не вдалося підтримати законопроєкт. За нього проголосували в повному складі представники фракції "Голос". "Слуги народу" дали тільки 5 голосів. Дякую колегам за їхню позицію. Решта членів фракції проголосували проти або утрималися. Вважаю це рішення помилкою, яку складно пояснити. Наша фракція проходить випробування, які не кожному депутату пройти під силу".

11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценко. А тепер найцікавіше – ключові люди серед тих, хто провалив закон – це люди Коломойського, наприклад, колишні журналісти "1+1" Олександр Дубинський і Ольга Василевська.



Олександр Дубинський і Ольга Василевська

Вони в новому парламенті чомусь обрали для своєї роботи не Комітет свободи слова або боротьби з корупцією, а саме фінансовий, де їхній колишній роботодавець Коломойський має такі серйозні інтереси.

Крім того, закон проти Яценка не підтримала "слуга народу" Анастасія Ляшенко, яка в минулому працювала прес-секретарем керівника секретаріату тієї самої групи "Відродження". Куди входив Яценко та де було зосереджено інтереси Коломойського в попередній Верховній Раді.



Анастасія Ляшенко

Таке відверте бажання групи з 11 депутатів стати на бік схематозу схвилювало керівництво фракції "Слуга народу". Воно підозрює, що якщо не всі, то деякі з 11 депутатів "прикурили", як це кажуть на жаргоні, по 30 тисяч доларів за відмову знищувати цей схематоз.

Реакція президента на рішення "слуг народу"

Новина долетіла до Банкової. Президент Зеленський, за словами очевидців, був шокований від такої зради людей, що прийшли в парламент на його плечах. Він зажадав провести детектор брехні серед своїх депутатів. Але ця історія має стати уроком і на майбутнє.

Яценко став депутатом Ради тільки завдяки непублічній домовленості зі "Слугою народу", яка в Черкаській області виставила проти нього технічного кандидата – киянку-адвоката. І без серйозної конкуренції Яценко набрав майже 70 відсотків. Тоді як "Слуга народу" в цьому самому окрузі Яценка отримала половину всіх відсотків. І сильний кандидат від партії Зеленського міг би вибити його з парламенту.

Загалом ця історія – не перший приклад зіткнення людей Коломойського з людьми Зеленського в "Слузі народу". Так, заяву про відставку написав глава Київської області Михайло Бно-Айріян, який ледь пропрацював 100 днів, протягом яких проти нього людьми Коломойського – тим же Дубінським – велася масована інформаційна кампанія. При цьому Бно-Айріян був ставлеником спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.



Михайло Бно-Айріян

Відповідь Разумкова не змусила себе довго чекати – з комітету Дубінського забрали підготовку закону про легалізацію грального бізнесу та передали в Комітет з економічної політики, позбавивши ставленика Коломойського можливості супроводжувати потрібну йому редакцію.

Найсмішніше, що своїм законом Дубинський пропонував не заборонити ігрові "наливайки" на кожному кроці, а легалізувати їх. Це суперечить концепції президента Зеленського, висловленої під час передвиборної кампанії, що казино повинні бути лише в п'ятизіркових готелях.

До слова: "Компашка оборзівших депутатів": на яке дно фракцію Зеленського тягне група Коломойського

У вас виникне питання, а чому Дубинський проти знищення цих клубів? Тому що ігрові зали генерують "чорний" необлікований кеш. А їх власники вже витратили гроші на ігрове обладнання, і в разі прийняття закону про закриття їх металобрухт буде нікому не потрібен. Крім того, ігрові зали кришуються поліцією, а міністр внутрішніх справ Аваков не приховує дружби з Коломойським.

І загалом ми зараз бачимо процеси, які були достатньо прогнозовані – інтереси Зеленського та Коломойського розійшлися. І тепер для президента саме час не просто поставити олігарха на місце, але позбутися його агентів впливу всередині своєї політичної сили.