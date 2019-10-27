Конфлікт між Зеленським та Коломойським: до чого це призведе

Це мало рано чи пізно статися, і ось воно сталося – між президентом Володимиром Зеленським та олігархом Ігорем Коломойським виник перший серйозний конфлікт.

Нещодавно частина народних депутатів від "Слуги народу" не підтримала на парламентському комітеті законопроєкт, який ліквідує так звані майданчики-посередники в сфері оцінювання нерухомості.

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Суть корупційної схеми

Якщо коротко, то від цих "посередників-присосок" страждає кожен українець, який продає чи купує нерухомість. Бо, щоб продати, наприклад, квартиру, вам треба тепер зробити її оцінку для точної сплати податку. А оцінщик, який має цю оцінку провести – повинен звіритися з базою даних Фонду державного майна. Доступ до якої можливий лише через ці електронні майданчики-посередники.

За кожне підключення до бази оцінщику доводиться віддавати посередникам від 700 до 1200 гривень. І викладає він ці гроші не з власної кишені, а бере з вас, коли ви захочете продати свою нерухомість.

Така трохи хитромудра схема приносить і продовжує приносити цим посередникам в середньому мільйон гривень на день, або близько 365 мільйонів гривень на рік. При чому, традиційно вже, за фірмами-посередниками замаячила тінь скандального народного депутата Антона Яценка. А Ігор Коломойський та його оточення, як відомо, ніколи не були ж надто принциповими в політиці, щоб сходу відкидати пропозиції таких людей, як Яценко.



Антон Яценко

Як Зеленський вирішив "зламати" схематоз

Втім в Офісі Зеленського вирішили цю "малину" поламати і в Комітеті з питань податкової політики розробили відповідний законопроєкт, який спрощує оцінку нерухомості.

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Але, о, диво, коли законопроєкт ще проходив парламентський комітет, його заблокувала частина народних депутатів від "Слуги народу", які так чи інакше пов’язані з Ігорем Коломойським і яких так і називають неформально "групою Коломойського". Саме їхніх голосів не вистачило, щоб винести законопроєкт в зал Верховної Ради на голосування.

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Ще 2 депутатів не голосували з інших причин:

Елла Рєпіна – не була на засіданні;

Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.

Хабарі за блокування законопроєкту

І заблокували вони цей законопроєкт не просто так, а начебто, за свідченням джерел, за хабар в 30 тисяч доларів на брата, що для посередників в оцінці нерухомості – просто смішні гроші. Через цей депутатський саботаж, президент Зеленський, який перебував з візитом у Японії, розродився у фейсбуці гнівним постом і поставив вимогу до нардепів пройти всім перевірку на поліграфі.

Це шоу з поліграфом ви могли днями спостерігати по телебаченню.

До чого може призвести конфлікт між Коломойським та Зеленським

Але ми давайте краще поговоримо про глибинний конфлікт між Зеленським та Коломойським, який стоїть за цією історією і який відтепер може перерости в справжню війну. Війну, від якої місця мало буде всім, всій країні.

Неймовірне обурення Зеленського витівкою депутатів групи Коломойського можна пояснити двома речами:

Ця ситуація – це серйозний удар по монолітності фракції "Слуга народу" і фактичний розкол в ній. Бо, тепер, виявляється, що ніякої фракційної дисципліни більше не має. І політичні рішення приймаються не централізовано, а як мінімум в двох місцях. Рішення деякими народними обранцями можуть прийматися не з політичних, а, скажімо так, з фінансових міркувань. Бо, якщо депутати "Слуги народу" почали продаватися і брати хабарі за голосування, то можна лічити місяці, коли і рейтинг партії, і довіра до президента скотяться на рівень його попередників.

На диво, це добре розуміють у Зеленського, який багато разів підкреслював, що він не такий як більшість продажних українських політиків. І саме зараз президенту важливо зупинити сповзання своєї партії в прірву політичної корупції. Оскільки ця напасть може поширюватися у Верховній Раді швидше грипу.

Бо, як тільки буквально пару нових облич почнуть безкарно брати на лапу за підтримку чи непідтримку якихось законів, вже на завтра це робитиме більшість депутатів фракції.

Саме тому, з таких поспіхом оточення Зеленського погнало депутатів на поліграф, наче доводячи "Слугам народу" хто в домі господар. Адже, зрозуміло, що перевірка поліграфом – це не стільки спроба притягти депутатів до відповідальності за можливий хабар, бо сама перевірка майже нічого не важить з юридичного погляду.

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Цей поліграф – це швидше пожежна спроба президента копняками та запотиличниками відновити фракційну дисципліну і створити у депутатів психологічну травму навколо можливої політичної корупції, щоб вони і думати припинили про те, щоб продавати свої голоси.

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Кроки Зеленського проти Коломойського

Але, крім боротьби з Коломойським за вплив у власній фракції, Зеленський ще й зробив персональний випад у бік олігарха.

Керівництво Офісу Президента в той же день провело екстрену зустріч з послами "великої сімки", публічно запевнивши їх, що реприватизації "Приватбанку" не буде. А, значить, Коломойський може і не мріяти повернути банк собі. Ба більше, як емоційно заявили в команді Зеленського послам, хай би які рішення не прийняли суди на користь Коломойського, однаково, держава банк йому не поверне.



Ігор Коломойський і Володимир Зеленський

Це сміливий крок. Але, думається, принциповості по такому чутливому питанню як "Приватбанк", Зеленському буде замало. Бо, вся країна бачить, як Коломойський продовжує збагачуватися на державних активах, зокрема, продовжуючи видоювати державну "Укрнафту".

"Центренерго" вже в руках олігарха?

А, крім цього, саме "приватівські" фірми нещодавно взяли під контроль державну енергетичну компанію "Центренерго", яку до цього контролювало оточення Порошенка. І це ще одна важлива проблема, з якою треба розібратися Зеленському. Бо з "Центенерго", так само, як з хабарями для купівлі депутатів. Якщо можна одному, то й другий почне брати.



Якщо Коломойському можна доїти державну енергетику, і президент з цим нічого не робить, то чому те ж саме не можна Ахметову або Суркісу? Відтак, в ці дні, і президент, і Україна вкотре наближаються до важливої історичної розв’язки.

Якщо у Зеленського вистачить мужності вкоротити ненаситні апетити олігархів, країна справді почне потроху змінюватися. Якщо ж не вдасться це зробити – шостий президент стане таким самим, як і попередні п’ять, а з України через зневіру виїде ще більше людей.

Як Зеленський та країна пройде цю розв’язку, ми дізнаємося на диво дуже скоро. І по ситуації у Верховній Раді, і по ситуації на "Центренерго".