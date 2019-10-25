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      Проти нардепа зі "Слуги народу" Медяника зареєстровано кримінальне провадження, – Холодницький

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      Вячеслав Медяник
      Вячеслав Медяник / glavcom.ua/

      Керівник САП Назар Холодницький повідомив про реєстрацію кримінального провадження проти нардепа, члена комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності В'ячеслава Медяника.

      Про це Холодницький повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер увечері.

      Цікаво: Президент Зеленський чи партія "Слуга народу": хто більше постраждає від скандалів

      Щодо пана Медяник до нас дійсно надійшла заява про злочин і провадженні відповідне зареєстровано,
      – підтвердив Керівник САП.

      Скандали у "Слузі народу": що відомо

      1. Народний обранець від фракції "Слуга народу" прямо у сесійній залі парламенту обговорював, як "вирішити питання з прокуратурою". Медяник переписувався з особою, підписаною у його мобільному телефоні як "Саша Яровий". Детальніше – тут.

      До речі: Рябошапка пригрозив нардепам та доручив перевірити скандальну переписку "слуги народу" Медяника

      2. Ще один нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі". В Україні його не зрозуміли. Більше – за посиланням.

      3. На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. Нардепи отримали по 30 тисяч доларів за голосування проти цього законопроєкту. Тепер ОПУ вимагає, аби всі депутати пройшли детектор брехні.

      Читайте також: Яка мета проходження детектора брехні депутатами "Слуги народу": пояснення політолога

      blog_ava
      Нардепи пройшли перевірку на детекторі брехні: результати
      24 жовтня
      1649
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Новини України САП Слуга народу Назар Холодницький
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