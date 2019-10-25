Проти нардепа зі "Слуги народу" Медяника зареєстровано кримінальне провадження, – Холодницький

Скандали у "Слузі народу": що відомо

1. Народний обранець від фракції "Слуга народу" прямо у сесійній залі парламенту обговорював, як "вирішити питання з прокуратурою". Медяник переписувався з особою, підписаною у його мобільному телефоні як "Саша Яровий". Детальніше – тут.

До речі: Рябошапка пригрозив нардепам та доручив перевірити скандальну переписку "слуги народу" Медяника

2. Ще один нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі". В Україні його не зрозуміли. Більше – за посиланням.

3. На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. Нардепи отримали по 30 тисяч доларів за голосування проти цього законопроєкту. Тепер ОПУ вимагає, аби всі депутати пройшли детектор брехні.

Читайте також: Яка мета проходження детектора брехні депутатами "Слуги народу": пояснення політолога