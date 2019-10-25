Против нардепа из "Слуги народа" Медяника зарегистрировано уголовное производство, – Холодницкий
Руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о регистрации уголовного производства против нардепа, члена комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Вячеслава Медяника.
Об этом Холодницкий сообщил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1" в четверг вечером.
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Относительно господина Медяник к нам действительно поступило заявление о преступлении и производстве соответствующее зарегистрировано,
– подтвердил Руководитель САП.
Скандалы в "Слуге народа": что известно
1. Народный избранник от фракции "Слуга народа" прямо в сессионном зале парламента обсуждал, как "решить вопрос с прокуратурой". Медяник переписывался с лицом, подписанным в его мобильном телефоне как "Саша Яровой". Подробнее – здесь.
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2. Еще один нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале". В Украине его не поняли. Больше – по ссылке.
3. На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. Нардепы получили по 30 тысяч долларов за голосование против этого законопроекта. Теперь ОПУ требует, чтобы все депутаты прошли детектор лжи.
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