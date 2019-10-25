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      Против нардепа из "Слуги народа" Медяника зарегистрировано уголовное производство, – Холодницкий

      33 Читати новину українською
      Вячеслав Медяник
      Вячеслав Медяник / glavcom.ua/

      Руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о регистрации уголовного производства против нардепа, члена комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Вячеслава Медяника.

      Об этом Холодницкий сообщил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1" в четверг вечером.

      Интересно: Президент Зеленский или партия "Слуга народа": кто больше пострадает от скандалов

      Относительно господина Медяник к нам действительно поступило заявление о преступлении и производстве соответствующее зарегистрировано,
      – подтвердил Руководитель САП.

      Скандалы в "Слуге народа": что известно

      1. Народный избранник от фракции "Слуга народа" прямо в сессионном зале парламента обсуждал, как "решить вопрос с прокуратурой". Медяник переписывался с лицом, подписанным в его мобильном телефоне как "Саша Яровой". Подробнее – здесь.

      К слову: Рябошапка пригрозил нардепам и поручил проверить скандальную переписку "слуги народа" Медяника

      2. Еще один нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале". В Украине его не поняли. Больше – по ссылке.

      3. На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. Нардепы получили по 30 тысяч долларов за голосование против этого законопроекта. Теперь ОПУ требует, чтобы все депутаты прошли детектор лжи.

      Читайте также: Какова цель прохождения детектора лжи депутатами "Слуги народа": объяснение политолога

       

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      24 октября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Назар Холодницкий Слуга народа САП Новости Украины
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