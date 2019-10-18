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      Рябошапка пригрозил нардепам и поручил проверить скандальную переписку "слуги народа" Медяника

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      Рябошапка поручил проверить скандальную переписку "слуги народа" Медяника
      Рябошапка поручил проверить скандальную переписку "слуги народа" Медяника / Коллаж 24 канала

      Нардеп от "Слуги народа" Вячеслав Медяник во время заседания Совета 16 октября переписывался с мужчиной, который просил посодействовать в "делах в Генпрокуратуре". В переписке в мессенджере упоминается фамилия заместителя генпрокурора Виктора Трепака, а также употребляются слова "сахар" и "океан".

      Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире программы "Право на власть" заверил, что он уже поручил провести проверку переписки народного депутата от "Слуги народа" Вячеслава Медяника.

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      Рябошапка сказал, что в самой переписке говорится, что ситуация, которая существовала раньше, когда был "свой" прокурор, который занимался конкретными делами и решал конкретные вопросы, "то эта ситуация сегодня уже не существует в прокуратуре".

      Он (Медяник – ред. 24 канал) переписывался с бизнесменом. Но он пытался выяснить или решить эти вопросы с одним из моих заместителей, который его не знает, не знал и никогда не общался с народным депутатом,
      – сказал генпрокурор.

      Он сообщил, что уже поручил проверить этот факт, чтобы выяснить, есть ли там достаточно данных для того, чтобы его внести в Единый государственный реестр досудебных расследований.

      Рябошапка также обратился к народным депутатам: "Если такие переписки относительно сахара будут вестись и в дальнейшем, то я не исключаю, что последующие переписки просто будут относительно сухарей".

      После инцидента председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам 24 канала отметил, что коллеги Медяника собираются детально разобраться в ситуации и понять, о чем шла речь в скандальной переписке.

      Переписка нардепа от "Слуги народа" Вячеслава Медяника с неизвестным мужчиной – читайте по ссылке.

      Что известно о Вячеславе Медянике?
      Юрист, предприниматель и политик. Прошел в Раду 9 созыва от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу №27 в Днепре. Является членом комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и главой подкомитета по вопросам законодательства об административных правонарушениях и охранную и детективную деятельность.

      Вячеслав Медяник известен своими скандальными застройками Днепра. Компания, соучредителем которой является Медяник, постоянно фигурирует в строительных скандалах. Кстати, свой предпринимательский путь Медяник начал в 2002 году. Он в 15 лет создал предприятие, в состав которого вложил 100 тысяч долларов США.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Слуга народа ГПУ Руслан Рябошапка Скандал
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