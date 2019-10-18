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      Рябошапка пригрозив нардепам та доручив перевірити скандальну переписку "слуги народу" Медяника

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      Рябошапка доручив перевірити скандальну переписку "слуги народу" Медяника
      Рябошапка доручив перевірити скандальну переписку "слуги народу" Медяника / Колаж 24 каналу

      Нардеп від "Слуги народу" В'ячеслав Медяник під час засідання Ради 16 жовтня переписувався з чоловіком, який просив посприяти у "справах у Генпрокуратурі". У листуванні в месенджері згадується прізвище заступника генпрокурора Віктора Трепака, а також вживаються слова "цукор" і "океан".

      Генеральний прокурор Руслан Рябошапка в ефірі програми "Право на владу" запевнив, що він вже доручив провести перевірку щодо переписки народного депутата від "Слуги народу" В'ячеслава Медяника.

      До речі: Журналіст Яневський подав до суду на прессекретарку Зеленського Мендель

      Рябошапка сказав, що у самій переписці йдеться, що ситуація, яка існувала раніше, коли був "свій" прокурор, який займався конкретними справами і вирішував конкретні питання, "то ця ситуація сьогодні вже не існує в прокуратурі".

      Він (Медяник – ред. 24 канал) переписувався з бізнесменом. Але він намагався з'ясувати чи вирішити ці питання з одним із моїх заступників, який його не знає, не знав і ніколи не спілкувався з народним депутатом,
      – сказав генпрокурор.

      Він повідомив, що уже доручив перевірити цей факт, щоб з'ясувати, чи є там достатньо даних для того, щоб його внести до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

      Рябошапка також звернувся до народних депутатів: "Якщо такі переписки щодо цукру будуть вестися і надалі, то я не виключаю, що наступні переписки просто будуть щодо сухарів".

      Після інциденту голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі журналістам 24 каналу зазначив, що колеги Медяника збираються детально розібратися в ситуації та зрозуміти, про що йшлося у скандальному листуванні.

      Листування нардепа від "Слуги народу" В'ячеслава Медяника з невідомим чоловіком – читайте за посиланням.

      Що відомо про В’ячеслава Медяника?Юрист, підприємець та політик. Пройшов у Раду 9 скликання від партії "Слуга народу" по мажоритарному округу №27 у Дніпрі. Є членом комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та главою підкомітету з питань законодавства про адміністративні правопорушення та охоронну і детективну діяльність.

      В’ячеслав Медяник відомий своїми скандальними забудовами Дніпра. Компанія, співзасновником якої є Медяник, постійно фігурує в будівельних скандалах. До речі, свій підприємницький шлях Медяник розпочав у 2002 році. Він у 15 років створив підприємство, до складу якого вклав 100 тисяч доларів США.

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      Засідання Верховної Ради: онлайн-трансляція
      сьогодні
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: ГПУ Новини України Новини політики Слуга народу Скандал Руслан Рябошапка Верховна Рада
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