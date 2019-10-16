Журналіст Яневський подав до суду на прессекретарку Зеленського Мендель

Журналіст Данило Яневський подав позов до суду у справі про перешкоджання речниці президента Зеленського Юлії Мендель роботі журналістів.

Яневський зазначив, що ніякого позову могло б і не бути, якби Мендель "не розпускала руки", а президент Володимир Зеленський "перепросив би журналістів".

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Розпочав тиждень з доброї справи – подав позов до суду на бездіяльність слідчого по кейсу "дєвочка" Мендель vs журналісти. Ніяка вона не "дєвочка", а посадова особа,

– наголосив журналіст.

Як випливає із оприлюдненої Яневським скарги до Солом’янського районного суду Києва, "бездіяльність слідчого" він вбачає у тому, що він впродовж 8 діб не повідомив його про початок досудового розслідування.



Судова скарга подана Яневським / Фото facebook.com/DanYanevsky

Відзначимо, що 7 жовтня Данило Яневський подав до Солом’янського управління поліції скаргу на Юлію Мендель про вчинення кримінального правопорушення ч.2, ч.3 ст.171 ККУ (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Яневський звинуватив Мендель у нападі на журналістів і перевищенні повноважень. У своїй заяві він просить поліцію відреагувати на "правопорушення" з боку речниці президента і розпочати проти неї кримінальне провадження.

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Чому Мендель штовхнула журналіста?Журналіст "Схем" Сергій Андрушко намагався напряму поставити запитання Президенту Володимиру Зеленському та голові ОПУ Андрію Богдану. Речниця Юлія Мендель та охорона глави держави притримували журналіста, аби він не міг поспілкуватися з гарантом. Після того як Мендель буквально розштовхала журналістів, охорона президента провела його у будівлю Вищого антикорупційного суду, під яким і трапився інцидент.

Хто ще скаржився на схожі дії прессекретарки Зеленського?

Прессекретарка президента сказала, що "розуміє ситуацію з Крістофером Міллером" , однак хто "третій журналіст – не знає".

Журналіст "Радіо Свобода" Крістофер Міллер розповів, що на форумі YES 13 вересня Юлія Мендель "схопила його за праву руку і почала тягнути". Зазначимо, коментуючи цей інцидент, Мендель сказала, що "ситуацію розуміє".

Журналістка видання "Лівий берег" Наталія Шимків розповіла, що Мендель відштовхнула її, коли українських моряків та політв'язнів у аеропорту Бориспіль. Сталось це, бо журналістка зайшла за червону обмежувальну лінію.

Реакція на поведінку Мендель:

Нацспілка журналістів засудила поведінку Мендель , назвавши ситуацію "найгіршою із можливих реакцій влади".

, назвавши ситуацію "найгіршою із можливих реакцій влади". Спільнота незалежних журналістів "Ініціатива 34" вимагає звільнити Мендель за непрофесійне ставлення до представників ЗМІ.

Володимир Зеленський вважає, що журналіст Сергій Андрушко, якого штовхала прессекретарка глави держави Юлія Мендель, веде себе "не як чоловік". Глава держави наголосив, що саме поведінка журналіста є "некоректною" і "так чоловік не повинен поводитися із жінкою чи дівчиною".

Хто такий Данило Яневський?Український історик, журналіст, телеведучий. Працював журналістом "Голосу Америки" у 90-тих роках; до 2002 року працював на різних посадах на телеканалі "1+1". З 2004 по 2007 роки працював на "5 каналі". У 2013 – 2014 роках працював на "Громадському". До кінця липня 2014 року був одним з членів ГО "Громадське телебачення". Добровільно покинув його після того, як його за рішенням редакційної ради відсторонили від ведення ефірів на 3 місяці.



Сталося це через те, що він перебив під час розмови дослідницю московського бюро Human Rights Watch Тетяну Локшину після того, коли не погодився з її твердженням, що конфлікт на Донбасі – внутрішній, а не такий, в якому є втручання зовнішньої сторони. З 2013 і досі – професор Українського Католицького Університету. З кінця червня 2016 року бере активну участь у ефірах авторського проєкту Романа Скрипіна – skrypin.ua.