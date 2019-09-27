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      Було дуже неприємно, – ще один журналіст розповів про скандальну поведінку Мендель

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      Журналісти розповіли про нові випадки скандальної поведінки Мендель
      Журналісти розповіли про нові випадки скандальної поведінки Мендель / Офіційна сторінка Президента України

      Речниця Володимира Зеленського уже не вперше не зовсім професійно поводиться із представниками ЗМІ. Журналіст розповів про ще одну ситуацію із Юлією Мендель, коли та завадила йому поставити питання главі держави.

      З такою поведінкою Мендель зіткнувся журналіст "Радіо Свобода" Крістофер Міллер на форумі YES 13 вересня, пише "Громадське".

      : Скандал із речницею Зеленського: з’явилось повне відео, де Мендель відштовхує журналіста

      Так, тоді він підійшов до Зеленського і поцікавився, чи пам’ятає він його і чи можна поставити запитання. Президент відповів: "Так, будь ласка".

      Я почав запитувати, але встиг сказати лише одне речення, коли Юлія Мендель підійшла до мене з-за спини, чим дуже мене здивувала. Вона схопила мене за праву руку і за спину і почала тягнути мене. Це було дуже неприємно,
      – розповів він.

      Міллер наголосив, що це перешкоджання професійній діяльності журналіста. Він також додав, що Мендель "абсолютно неправа", коли говорить, що подібна поведінка є нормальною для прессекретарів у США.

      "Такого в Америці просто не буває", — пояснив журналіст. 

      Міллер також додав, що Офіс Зеленського часто так себе поводить із журналістами незалежних медіа, коли ті намагаються поставити "критичні щодо Зеленського або його команди" запитання.

      Окрім того, журналістка видання "Лівий берег" Наталія Шимків розповіла виданню про свій конфлікт з Мендель. Так, коли зустрічали українських моряків та політв'язнів у аеропорту Бориспіль, речниця президента штовхнула її. Мендель зробила так через те, що Шимків зайшла за червону обмежувальну лінію.

      Що відомо про штовханину Мендель і журналіста?Журналіст "Схем" Сергій Андрушко намагався поставити запитання Президенту Володимиру Зеленському та голові ОПУ Андрію Богдану. Речниця Юлія Мендель та охорона глави держави "притримували" журналіста, аби він не міг поспілкуватися за гарантом.

      Питання стосувалось журналістського розслідування щодо Андрія Богдана. Він  отримав від третього президента Віктора Ющенка звання "заслуженого юриста України". Така відзнака йому дісталась за повернення у держвласність підприємства, контроль над яким насправді отримав Ігор Коломойський.

      Після того як Мендель буквально розштовхала журналістів, охорона президента провела його у будівлю Вищого антикорупційного суду, під яким і трапився інцидент.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Юлія Мендель ЗМІ Журналісти Володимир Зеленський Скандал
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