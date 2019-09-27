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      Было очень неприятно, – еще один журналист рассказал о скандальном поведении Мендель

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      Журналисты рассказали о новых случаях скандального поведения Мендель
      Журналисты рассказали о новых случаях скандального поведения Мендель / Официальная страница Президента Украины

      Пресс-секретарь Владимира Зеленского уже не первый раз не совсем профессионально обращается с представителями СМИ. Журналист рассказал о еще одной ситуации с Юлией Мендель, когда та помешала ему поставить вопрос главе государства.

      С таким поведением Мендель столкнулся журналист "Радио Свобода" Кристофер Миллер на форуме YES 13 сентября, пишет "Общественное".

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      Тогда он подошел к Зеленскому и поинтересовался, помнит ли он его и можно ли задать вопрос. Президент ответил: "Да, пожалуйста".

      Я начал спрашивать, но успел сказать только одно предложение, когда Юлия Мендель подошла ко мне из-за спины, чем очень меня удивила. Она схватила меня за правую руку и за спину и начала тянуть меня. Это было очень неприятно,
      – рассказал он.

      Миллер отметил, что это препятствование профессиональной деятельности журналиста. Он также добавил, что Мендель "абсолютно неправа", когда говорит, что подобное поведение является нормальным для пресс-секретаря в США.

      "Такого в Америке просто не бывает", – пояснил журналист.

      Миллер также добавил, что Офис Зеленского часто так себя ведет с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются поставить "критические относительно Зеленского или его команды" вопросы.

      Кроме того, журналистка издания "Левый берег" Наталья Шимкив рассказала изданию о своем конфликте с Мендель. Да, когда встречали украинских моряков и политзаключенных в аэропорту Борисполь, пресс-секретарь президента толкнула ее. Мендель сделала так потому, что Шимкив зашла за красную ограничительную линию.

      Что известно о толкотне Мендель и журналиста?Журналист "Схем" Сергей Андрушко пытался задать вопрос Президенту Владимиру Зеленскому и голове ОПГ Андрей Богдану. Пресс-секретарь Юлия Мендель и охрана главы государства "придерживали" журналиста, чтобы он не мог пообщаться с гарантом.

      Вопрос касался журналистского расследования относительно Андрей Богдана. Он получил от третьего президента Виктора Ющенко звание "заслуженного юриста Украины". Такая награда ему досталась за возвращение в госсобственность предприятия, контроль над которым на самом деле получил Игорь Коломойский.

      После того как Мендель буквально растолкала журналистов, охрана президента провела его в здание Высшего антикоррупционного суда, под которым и произошел инцидент.

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      Теги: Новости Украины Скандал Владимир Зеленский Новости политики СМИ Журналисты Юлия Мендель
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