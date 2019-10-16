Журналист Яневский подал в суд на пресс-секретаря Зеленского Мендель

Журналист Даниил Яневский подал иск в суд по делу о препятствовании пресс-секретаря президента Зеленского Юлии Мендель работе журналистов.

Яневский отметил, что никакого иска могло бы и не быть, если бы Мендель "не распускала руки", а президент Владимир Зеленский "извинился бы перед журналистами".

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Начал неделю с доброго дела – подал иск в суд на бездействие следователя по кейсу "девочка" Мендель vs журналисты. Никакая она не "девочка", а должностное лицо,

– подчеркнул журналист.

Как следует из обнародованной Яневским жалобы в Соломенский районный суд Киева, "бездействие следователя" он видит в том, что тот в течение 8 суток не уведомил его о начале досудебного расследования.



Судебная жалоба, поданная Яневским / Фото facebook.com/DanYanevsky

Отметим, что 7 октября Даниил Яневский подал в Соломенское управление полиции жалобу на Юлию Мендель о совершении уголовного правонарушения ч. 2, ч. 3 ст. 171 УКУ (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Яневский обвинил Мендель в нападении на журналистов и превышении полномочий. В своем заявлении он просит полицию отреагировать на "правонарушения" со стороны пресс-секретаря президента и начать против нее уголовное производство.

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Почему Мендель толкнула журналиста?

Журналист "Схем" Сергей Андрушко пытался напрямую задать вопрос Президенту Владимиру Зеленскому и голове ОПУ Андрею Богдану. Пресс-секретарь Юлия Мендель и охрана главы государства придерживали журналиста, чтобы он не мог пообщаться с гарантом. После того как Мендель буквально растолкала журналистов, охрана президента провела его в здание Высшего антикоррупционного суда, под которым и произошел инцидент.

Кто еще жаловался на похожие действия пресс-секретаря Зеленского?

Пресс-секретарь президента сказала, что "понимает ситуацию с Кристофером Миллером", однако кто "третий журналист – не знает".

Журналист "Радио Свобода" Кристофер Миллер рассказал, что на форуме YES 13 сентября Юлия Мендель "схватила его за правую руку и начала тянуть". Отметим, комментируя этот инцидент, Мендель сказала, что "понимает ситуацию".

Журналистка издания "Левый берег" Наталья Шимкив рассказала, что Мендель оттолкнула ее, когда украинских моряков и политзаключенных встречали в аэропорту Борисполь. Произошло это, потому что журналистка зашла за красную ограничительную линию.

Реакция на поведение Мендель:

Нацсоюз журналистов осудил поведение Мендель, назвав ситуацию "худшей из возможных реакций власти".

Сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" требует уволить Мендель за непрофессиональное отношение к представителям СМИ.

Владимир Зеленский считает, что журналист Сергей Андрушко, которого толкала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, ведет себя "не как мужчина". Глава государства подчеркнул, что именно поведение журналиста является "некорректным" и "так мужчина не должен себя вести с женщиной или девушкой".

Кто такой Даниил Яневский?

Украинский историк, журналист, телеведущий. Работал журналистом "Голоса Америки" в 90-х годах; до 2002 года работал на различных должностях на телеканале "1+1". С 2004 по 2007 годы работал на "5 канале". В 2013 – 2014 годах работал на "Громадськом". До конца июля 2014 года был одним из членов ОО "Общественное телевидение". Добровольно покинул его после того, как его по решению редакционного совета отстранили от ведения эфиров на 3 месяца.



Произошло это из-за того, что он перебил во время разговора исследовательницу московского бюро Human Rights Watch Татьяну Локшину после того, когда не согласился с ее утверждением, что конфликт на Донбассе – внутренний, а не такой, в котором есть вмешательство внешней стороны. С 2013 и до сих пор – профессор Украинского Католического Университета. С конца июня 2016 года принимает активное участие в эфирах авторского проекта Романа Скрыпина – skrypin.ua.