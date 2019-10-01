Группа украинских журналистов требует уволить пресс-секретаря президента Юлию Мендель
Сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" требует освободить пресс-секретаря президента Юлии Мендель за непрофессиональное отношение к представителям СМИ.
Об этом журналисты заявили в соответствующем обращении опубликованном 30 сентября.
К слову: Нацсоюз журналистов осудил поведение Мендель
В связи с непрофессионализмом, неэтичным поведением и провокацией искусственных конфликтов, требуем освободить Юлию Мендель с должности пресс-секретаря Президента Украины Владимира Зеленского. От Офиса Президента и Юлии Мендель ожидаем извинений перед нашим коллегой Сергеем Андрушко,
– говорится в заявлении.
Заявление подписали ОО "Общественное Телевидение", журналисты Bihus.Info и основательница "Украинской правды" Алена Притула.
Отставки Мендель требуют также другие журналисты, которые распространяют в соцсетях сообщения с хэштегом #MendelOut.
Смотрите видео: как Мендель отталкивает журналиста:
Что известно о потасовке Мендель и журналиста?Журналист "Схем" Сергей Андрушко пытался напрямую задать вопрос Президенту Владимиру Зеленскому и голове ОПУ Андрею Богдану. Пресс-секретарь Юлия Мендель и охрана главы государства придерживали журналиста, чтобы он не мог пообщаться с гарантом. После того как Мендель буквально растолкала журналистов, охрана президента провела его в здание Высшего антикоррупционного суда, под которым и произошел инцидент.