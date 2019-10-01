Група українських журналістів вимагає звільнити речницю президента Юлію Мендель
Спільнота незалежних журналістів "Ініціатива 34" вимагає звільнити прессекретарку президента Юлії Мендель за непрофесійне ставлення до представників ЗМІ.
Про це журналісти заявили у відповідному зверненні опублікованому 30 вересня.
До слова: Нацспілка журналістів засудила поведінку Мендель
У зв’язку із непрофесійністю, неетичною поведінкою та провокацією штучних конфліктів, вимагаємо звільнити Юлію Мендель з посади прес-секретаря Президента України Володимира Зеленського. Від Офісу Президента та Юлії Мендель очікуємо вибачень перед нашим колегою Сергієм Андрушком,
– йдеться у заяві.
Заяву підписали ГО "Громадське Телебачення", журналісти Bihus.Info та засновниця "Української правди" Олена Притула.
Відставки Мендель вимагають також інші медійники, які поширюють у соцмережах дописи із хештегом #MendelOut.
Дивіться відео: як Мендель відштовхує журналіста:
Що відомо про штовханину Мендель і журналіста?Журналіст "Схем" Сергій Андрушко намагався напряму поставити запитання Президенту Володимиру Зеленському та голові ОПУ Андрію Богдану. Речниця Юлія Мендель та охорона глави держави притримували журналіста, аби він не міг поспілкуватися з гарантом. Після того як Мендель буквально розштовхала журналістів, охорона президента провела його у будівлю Вищого антикорупційного суду, під яким і трапився інцидент.