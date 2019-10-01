Група українських журналістів вимагає звільнити речницю президента Юлію Мендель

Спільнота незалежних журналістів "Ініціатива 34" вимагає звільнити прессекретарку президента Юлії Мендель за непрофесійне ставлення до представників ЗМІ.

Про це журналісти заявили у відповідному зверненні опублікованому 30 вересня.

До слова: Нацспілка журналістів засудила поведінку Мендель

У зв’язку із непрофесійністю, неетичною поведінкою та провокацією штучних конфліктів, вимагаємо звільнити Юлію Мендель з посади прес-секретаря Президента України Володимира Зеленського. Від Офісу Президента та Юлії Мендель очікуємо вибачень перед нашим колегою Сергієм Андрушком,

– йдеться у заяві.

Заяву підписали ГО "Громадське Телебачення", журналісти Bihus.Info та засновниця "Української правди" Олена Притула.

Відставки Мендель вимагають також інші медійники, які поширюють у соцмережах дописи із хештегом #MendelOut.

Дивіться відео: як Мендель відштовхує журналіста:

Що відомо про штовханину Мендель і журналіста ?Журналіст "Схем" Сергій Андрушко намагався напряму поставити запитання Президенту Володимиру Зеленському та голові ОПУ Андрію Богдану. Речниця Юлія Мендель та охорона глави держави притримували журналіста, аби він не міг поспілкуватися з гарантом. Після того як Мендель буквально розштовхала журналістів, охорона президента провела його у будівлю Вищого антикорупційного суду, під яким і трапився інцидент.