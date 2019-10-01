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      Група українських журналістів вимагає звільнити речницю президента Юлію Мендель

      291 Читать новость на русском
      Юлія Мендель
      Юлія Мендель / Офіційна сторінка Президента України

      Спільнота незалежних журналістів "Ініціатива 34" вимагає звільнити прессекретарку президента Юлії Мендель за непрофесійне ставлення до представників ЗМІ.

      Про це журналісти заявили у відповідному зверненні опублікованому 30 вересня.

      До слова: Нацспілка журналістів засудила поведінку Мендель

      У зв’язку із непрофесійністю, неетичною поведінкою та провокацією штучних конфліктів, вимагаємо звільнити Юлію Мендель з посади прес-секретаря Президента України Володимира Зеленського. Від Офісу Президента та Юлії Мендель очікуємо вибачень перед нашим колегою Сергієм Андрушком,
      – йдеться у заяві.

      Заяву підписали ГО "Громадське Телебачення", журналісти Bihus.Info та засновниця "Української правди" Олена Притула. 

      Відставки Мендель вимагають також інші медійники, які поширюють у соцмережах дописи із хештегом #MendelOut.

      Дивіться відео: як Мендель відштовхує журналіста:

      Що відомо про штовханину Мендель і журналіста?Журналіст "Схем" Сергій Андрушко намагався напряму поставити запитання Президенту Володимиру Зеленському та голові ОПУ Андрію Богдану. Речниця Юлія Мендель та охорона глави держави притримували журналіста, аби він не міг поспілкуватися з гарантом. Після того як Мендель буквально розштовхала журналістів, охорона президента провела його у будівлю Вищого антикорупційного суду, під яким і трапився інцидент.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Юлія Мендель Володимир Зеленський Офіс Президента
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