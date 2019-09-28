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      Найгірша з можливих реакцій влади: Нацспілка журналістів засудила поведінку Мендель

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      Нацспілка журналістів засудила поведінку Мендель
      Нацспілка журналістів засудила поведінку Мендель

      "Найгірша з можливих реакцій влади", – так відреагувала Нацспілка журналістів на інцидент президентської речниці Юлії Мендель із журналістом "Радіо Свобода" Сергієм Андрушком.

      Голова спілки Сергій Томіленко у Facebook написав, що журналісти не повинні миритися з такими діями.

      Читайте також: Скандал із речницею Зеленського: з’явилось повне відео, де Мендель відштовхує журналіста

      У спілці вимагають публічних вибачень за те, що прес-секретарка Зеленського штовхала його і виривала мікрофон.

      Чиновник (як і кожна людина) боїться незручних запитань. Але перешкоджання журналістській діяльності – найгірша з можливих реакцій влади. Національна спілка журналістів України звертається до Офісу Президента та прес-секретаря Президента Юлії Мендель із закликом переглянути ставлення до журналістів та вибачитися за некоректні заяви та прикрі ситуації, які трапилися,
      – заявили у Нацспілці журналістів.

      І додали, що нова владна команда має будувати коректні стосунки із журналістами, визнаючи, що спілкування із незалежними медіа – це важливий обов’язок демократичної влади.

      Дивіться відео: як Мендель відштовхує журналіста

      Як Мендель пояснила свою поведінку?

      Мендель у своєму фейсбуці розповіла, що сказала журналісту, що Зеленський та його представники не дають коментарів. Але він "кидався" на неї.

      Вона розповіла про американську практику поведінки журналістів та перших осіб держави. Там медійників навіть можуть заарештувати, якщо вони "кидають" до президента.

      У США "Ні" для журналіста означає неможливість підходити до першої особи. Інакше журналіста заарештують. Медіа наполягають, але не кидаються. Бо особистий простір першої особи – це його/її безпека,
      – сказала Мендель.

      Що відомо про штовханину Мендель і журналіста?Журналіст "Схем" Сергій Андрушко намагався напряму поставити запитання Президенту Володимиру Зеленському та голові ОПУ Андрію Богдану. Речниця Юлія Мендель та охорона глави держави притримували журналіста, аби він не міг поспілкуватися за гарантом. Після того як Мендель буквально розштовхала журналістів, охорона президента провела його у будівлю Вищого антикорупційного суду, під яким і трапився інцидент.

      Як реагують журналісти на скандал з Мендель?

      Журналістка "Схем" Наталія Седлецька назвала дії речниці президента "прямим фізичним перешкоджанням законній журналістській діяльності".

      Ще про ще одну ситуацію із Юлією Мендель, коли та завадила йому поставити питання главі держави, розповів журналіст "Радіо Свободи" Крістофер Міллер.

      Він підійшов до Зеленського і поцікавився, чи пам’ятає він його і чи можна поставити запитання. Президент відповів: "Так, будь ласка".

      Я почав запитувати, але встиг сказати лише одне речення, коли Юлія Мендель підійшла до мене з-за спини, чим дуже мене здивувала. Вона схопила мене за праву руку і за спину і почала тягнути мене. Це було дуже неприємно,
      – розповів він.

      Міллер наголосив, що це перешкоджання професійній діяльності журналіста. 

      Читайте також: Мендель прийшла на допит в ГПУ, але свідчити – відмовилася

      Окрім того, журналістка видання "Лівий берег" Наталія Шимків розповіла виданню про свій конфлікт з Мендель. Так, коли зустрічали українських моряків та політв'язнів у аеропорту Бориспіль, речниця президента штовхнула її. Мендель зробила так через те, що Шимків зайшла за червону обмежувальну лінію.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Журналісти Медіа ЗМІ Юлія Мендель Скандал
      Джерело: 24 канал
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