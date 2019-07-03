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      Мендель прийшла на допит в ГПУ, але свідчити – відмовилася

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      Юлія Мендель була на допиті у ГПУ
      Юлія Мендель була на допиті у ГПУ / "Інформатор"

      Прес-секретарка Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель приходила на допит у Генеральну прокуратуру. Але відмовилася давати свідчення начебто через ймовірну політизованість цієї процедури.

      У ГПУ кажуть, що під час допиту Юлія Мендель відмовилася давати свідчення чи хоча б вказати джерело інформації. Натомість прес-секретарка Володимира Зеленського зазначила, що сам допит є політизованим і може бути використаний проти неї. Про це пише theБабель.

      Це цікаво: Скільки заробляє прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель?

      Мендель відвідувала ГПУ 1 липня. Викликали її як свідка для роз'яснення "публічних висловлювань". Але, кажуть у ГПУ, "хоча поставлені слідчим питання не стосувалися особистого життя, а лише спрямовані були на роз’яснення її дій як особи, уповноваженої оприлюднити офіційну позицію глави держави", Юлія Мендель свідчити відмовилася.

      Через які слова Мендель виклали на допит?

      6 червня 2019 року у прямому ефірі телеканалу "1+1" Мендель сказала, що існують випадки, коли українські військові відповідають на провокації бойовиків і при цьому стріляють у цивільні об'єкти. А це може бути причиною загибелі мирних мешканців.

      "Дуже часто наші військові піддаються на провокації. Коли (бойовики – 24 канал) стріляють з житлового будинку, школи, садочка, будь-якого місця, де знаходяться цивільні люди. І після цього починається обстріл (у відповідь – 24 канал) цього будинку. Таким чином гинуть наші люди, українці. Власне, мовиться про те, щоб не піддаватися на провокації", – говорила Мендель у програмі "Право на владу".

      У той час, як в Росії розслідують понад 230 кримінальних справ стосовно бійців ЗСУ і добровольчих батальйонів за нібито обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, і у той час, як Україна спростувала ці звинувачення та подала відповідні матеріали до Міжнародного кримінального суду, подібні заяви Мендель щонайменше може використовувати Росія у інформаційній війні проти України. Такою є позиція Генпрокуратури.

      Саме тому прокурори викликали Мендель на допит, а оскільки вона відмовилася свідчити – скерували 3 липня 2019 року до Офісу Президента запит з проханням уточнити:

      – висловлювалася Юлія Мендель як офіційна особа чи озвучила свою особисту позицію?
      – звідки у Юлії Мендель інформація про те, що українські військовослужбовці "допускають обстріли цивільних об'єктів"?

      Як Мендель стала прес-секретаркою президента?30 квітня 2019 року Зеленський оголосив конкурс на посаду прес-секретаря президента України.

      У своєму відеозверненні він назвав кілька вимог до охочих взяти участь: знання щонайменше трьох мов (українська та англійська – обов’язкові), досвід у сфері журналістики та готовність працювати 24/7. За такими вимогами команда Зеленського відібрала 100 кандидатів, з яких після низки тестів залишилося троє фіналістів.

      Після особистого спілкування з президентом та працівниками АП, а також фінального іспиту у формі імпровізованої прес-конференції 3 червня Володимир Зеленський призначив журналістку Юлію Мендель своєю прес-секретаркою.

      Детальну біографію Юлії Мендель читайте у матеріалі 24 каналу.

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      3 липня
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      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Юлія Мендель
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