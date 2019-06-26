Військова прокуратура викликає на допит речницю Зеленського

Військова прокуратура викликала на допит прес-секретаря Володимира Зеленського Юлію Мендель. Речницю Президента чекають 26-27 червня.

Виклик пов’язаний із заявою Мендель про те, що на Донбасі українські військові через провокації бойовиків обстрілюють мирне населення, повідомляє видання theБабель, посилаючись на власні джерела.

За інформацією видання, це вже не вперше прокуратура допитує речницю Зеленського. Так, минулого тижня до неї в Адміністрацію президента приходив слідчий Генпрокуратури Юрій Ковальчук, щоб поговорити як зі свідком у справі. Однак Мендель відмовилася підписати протокол допиту, аргументуючи, що він відбувався без офіційного оголошення.

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Тому Ковальчук заявив, що офіційно викликає Мендель для закінчення слідчої дії.

У виданні зазначають: сама Юлія Мендель заперечила інформацію про цей виклик.

"Не знаю про повістку", – заявили вона.

7 червня прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель потрапила у скандал, заявивши в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", що українські військові, «потрапляючи на провокації бойовиків», обстрілюють мирне населення на Донбасі.