Худшая из возможных реакций власти: Нацсоюз журналистов осудил поведение Мендель
"Худшая из возможных реакций власти", – так отреагировал Нацсоюз журналистов на инцидент президентского пресс-секретаря Юлии Мендель с журналистом "Радио Свобода" Сергеем Андрушко.
Глава союза Сергей Томиленко в Facebook написал, что журналисты не должны мириться с такими действиями.
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В союзе требуют публичных извинений за то, что пресс-секретарь Зеленского толкала его и вырывала микрофон.
Чиновник (как и каждый человек) боится неудобных вопросов. Но препятствование журналистской деятельности – худшая из возможных реакций власти. Национальный союз журналистов Украины обращается в кабинет Президента и пресс-секретарю Президента Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам и извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые случились,
– заявили в Нацсоюзе журналистов.
И добавили, что новая властная команда должна строить корректные отношения с журналистами, признавая, что общение с независимыми медиа – это важная обязанность демократической власти.
Смотрите видео: как Мендель отталкивает журналиста
Как Мендель объяснила свое поведение?
Мендель в своем фейсбуке рассказала, что сказала журналисту, что Зеленский и его представители не дают комментариев. Но он "бросался" на нее.
Она рассказала об американской практике поведения журналистов и первых лицах государства. Там медийщиков даже могут арестовать, если они "бросают" до президента.
В США "Нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Потому что личное пространство первого лица – это его/ее безопасность,
– сказала Мендель.
Что известно о потасовке Мендель и журналиста?Журналист "Схем" Сергей Андрушко пытался напрямую задать вопрос Президенту Владимиру Зеленскому и голове ОПУ Андрею Богдану. Пресс-секретарь Юлия Мендель и охрана главы государства придерживали журналиста, чтобы он не мог пообщаться с гарантом. После того как Мендель буквально растолкала журналистов, охрана президента провела его в здание Высшего антикоррупционного суда, под которым и произошел инцидент.
Как реагируют журналисты на скандал с Мендель?
Журналистка "Схем" Наталья Седлецкая назвала действия пресс-секретаря президента "прямым физическим препятствованием законной журналистской деятельности".
Еще об одной ситуации с Юлией Мендель, когда та помешала ему задать вопрос главе государства, рассказал журналист "Радио Свободы" Кристофер Миллер.
Он подошел к Зеленскому и поинтересовался, помнит ли он его и можно ли задать вопрос. Президент ответил: "Да, пожалуйста".
Я начал спрашивать, но успел сказать лишь одно предложение, когда Юлия Мендель подошла ко мне из-за спины, чем очень меня удивила. Она схватила меня за правую руку и за спину, и начала тянуть меня. Это было очень неприятно,
– рассказал он.
Миллер подчеркнул, что это препятствование профессиональной деятельности журналиста.
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Кроме того, журналистка издания "Левый берег" Наталья Шимкив рассказала изданию о своем конфликте с Мендель. Так, когда встречали украинских моряков и политзаключенных в аэропорту Борисполь, пресс-секретарь президента толкнула ее. Мендель сделала так из-за того, что Шимкив зашла за красную ограничительную линию.