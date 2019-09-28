16:22
28 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путипедия за два миллиарда. В России взялись за "маму"
      Вєсті Кремля
      21:51, 27 сентября
      Вести.UA: Что Богдан делал в России. Пендель от Мендель
      Вєсті.UA
      20:38, 27 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Худшая из возможных реакций власти: Нацсоюз журналистов осудил поведение Мендель

      68 Читати новину українською
      Нацсоюз журналистов осудил поведение Мендель
      Нацсоюз журналистов осудил поведение Мендель

      "Худшая из возможных реакций власти", – так отреагировал Нацсоюз журналистов на инцидент президентского пресс-секретаря Юлии Мендель с журналистом "Радио Свобода" Сергеем Андрушко.

      Глава союза Сергей Томиленко в Facebook написал, что журналисты не должны мириться с такими действиями.

      Читайте также: Скандал со спикером Зеленского: появилось полное видео, где Мендель отталкивает журналиста

      В союзе требуют публичных извинений за то, что пресс-секретарь Зеленского толкала его и вырывала микрофон.

      Чиновник (как и каждый человек) боится неудобных вопросов. Но препятствование журналистской деятельности – худшая из возможных реакций власти. Национальный союз журналистов Украины обращается в кабинет Президента и пресс-секретарю Президента Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам и извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые случились,
      – заявили в Нацсоюзе журналистов.

      И добавили, что новая властная команда должна строить корректные отношения с журналистами, признавая, что общение с независимыми медиа – это важная обязанность демократической власти.

      Смотрите видео: как Мендель отталкивает журналиста

      Как Мендель объяснила свое поведение?

      Мендель в своем фейсбуке рассказала, что сказала журналисту, что Зеленский и его представители не дают комментариев. Но он "бросался" на нее.

      Она рассказала об американской практике поведения журналистов и первых лицах государства. Там медийщиков даже могут арестовать, если они "бросают" до президента.

      В США "Нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Потому что личное пространство первого лица – это его/ее безопасность,
      – сказала Мендель.

      Что известно о потасовке Мендель и журналиста?Журналист "Схем" Сергей Андрушко пытался напрямую задать вопрос Президенту Владимиру Зеленскому и голове ОПУ Андрею Богдану. Пресс-секретарь Юлия Мендель и охрана главы государства придерживали журналиста, чтобы он не мог пообщаться с гарантом. После того как Мендель буквально растолкала журналистов, охрана президента провела его в здание Высшего антикоррупционного суда, под которым и произошел инцидент.

      Как реагируют журналисты на скандал с Мендель?

      Журналистка "Схем" Наталья Седлецкая назвала действия пресс-секретаря президента "прямым физическим препятствованием законной журналистской деятельности".

      Еще об одной ситуации с Юлией Мендель, когда та помешала ему задать вопрос главе государства, рассказал журналист "Радио Свободы" Кристофер Миллер.

      Он подошел к Зеленскому и поинтересовался, помнит ли он его и можно ли задать вопрос. Президент ответил: "Да, пожалуйста".

      Я начал спрашивать, но успел сказать лишь одно предложение, когда Юлия Мендель подошла ко мне из-за спины, чем очень меня удивила. Она схватила меня за правую руку и за спину, и начала тянуть меня. Это было очень неприятно,
      – рассказал он.

      Миллер подчеркнул, что это препятствование профессиональной деятельности журналиста.

      Читайте также: Мендель пришла на допрос в ГПУ, но свидетельствовать – отказалась

      Кроме того, журналистка издания "Левый берег" Наталья Шимкив рассказала изданию о своем конфликте с Мендель. Так, когда встречали украинских моряков и политзаключенных в аэропорту Борисполь, пресс-секретарь президента толкнула ее. Мендель сделала так из-за того, что Шимкив зашла за красную ограничительную линию.

      blog_ava
      На Донбассе трагически погиб военный: имя и фото героя
      сегодня
      656
      Теги: Юлия Мендель Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Скандал СМИ Медиа Журналисты
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому вивчення іноземних мов – найкорисніший тренажер для мозку
      сегодня , 16:00 Чому вивчення іноземних мов – найкорисніший тренажер для мозку
      Блог Соцмережі 74
      Сітка навколо Трампа затягується, – Süddeutsche Zeitung
      сегодня , 15:45 Сітка навколо Трампа затягується, – Süddeutsche Zeitung
      Борис Немировський 284
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      147
      Чорна конячка: хто насправді винен в оголошенні імпічменту Трампу
      сегодня , 15:00 Чорна конячка: хто насправді винен в оголошенні імпічменту Трампу
      Сергій Лещенко 105
      "Інженери роботів": що таке мехатроніка і де можна побачити змагання з "науки майбутнього"
      сегодня , 12:00 "Інженери роботів": що таке мехатроніка і де можна побачити змагання з "науки майбутнього"
      Блог Медіа 253
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук