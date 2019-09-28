Худшая из возможных реакций власти: Нацсоюз журналистов осудил поведение Мендель

"Худшая из возможных реакций власти", – так отреагировал Нацсоюз журналистов на инцидент президентского пресс-секретаря Юлии Мендель с журналистом "Радио Свобода" Сергеем Андрушко.

Глава союза Сергей Томиленко в Facebook написал, что журналисты не должны мириться с такими действиями.

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В союзе требуют публичных извинений за то, что пресс-секретарь Зеленского толкала его и вырывала микрофон.

Чиновник (как и каждый человек) боится неудобных вопросов. Но препятствование журналистской деятельности – худшая из возможных реакций власти. Национальный союз журналистов Украины обращается в кабинет Президента и пресс-секретарю Президента Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам и извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые случились,

– заявили в Нацсоюзе журналистов.

И добавили, что новая властная команда должна строить корректные отношения с журналистами, признавая, что общение с независимыми медиа – это важная обязанность демократической власти.

Смотрите видео: как Мендель отталкивает журналиста