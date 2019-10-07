Журналіст Яневський написав заяву у поліцію на речницю президента Мендель: чому – фото

Яневський звинуватив Мендель у нападі на журналістів та в перевищенні повноважень. У своїй заяві він просить поліцію відреагувати на "правопорушення" з боку речниці президента і розпочати проти неї кримінальне провадження.

Текст заяви журналіст Данило Яневський оприлюднив на власній фейсбук-сторінці. Вона стосується нещодавнього скандалу, у якому фігурує Мендель. На початку вересня неподалік від будівлі Вищого антикорупційного суду Мендель різко відштовхнула журналіста "Радіо Свобода" Сергія Андрушка.

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Зробила вона це після того, як Андрушко спробував поставити президенту Зеленському запитання. Подія набула неабиякого розголосу. Окрім того, на дії речниці Зеленського вже скаржилися.

Хто скаржився на штовханину від прессекретарки Зеленського?

Журналіст "Радіо Свобода" Крістофер Міллер розповів, що на форумі YES 13 вересня Юлія Мендель "схопила його за праву руку і почала тягнути". Зазначимо, коментуючи цей інцидент, Мендель сказала, що "ситуацію розуміє".

Журналістка видання "Лівий берег" Наталія Шимків розповіла, що Мендель відштовхнула її, коли відбувалась зустріч українських моряків та політв'язнів у аеропорту "Бориспіль". Сталось це, бо журналістка зайшла за червону обмежувальну лінію.

Як на дії Мендель реагують в Україні? Нацспілка журналістів засудила поведінку Мендель, назвавши ситуацію "найгіршою із можливих реакцій влади". А спільнота незалежних журналістів "Ініціатива 34" вимагає звільнити Мендель за непрофесійне ставлення до представників ЗМІ.

"Дії прессекретарки президента є протиправними з точки зору кримінального законодавства, оскільки застосувавши фізичний вплив на журналіста, вона допустила умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності", – мовиться у заяві Яневського.

За його словами, поліції слід розібратись у ситуації, оскільки дії Мендель є систематичними.

Систематичний характер протиправної діяльності службової особи, загрожує інтересам держави, суспільства, основам та принципам громадянського суспільства, створює негативний образ України за кордоном,

– додає він.

Хто такий Данило Яневський? Український історик, журналіст, телеведучий. Працював журналістом "Голосу Америки" у 90-тих роках; до 2002 року працював на різних посадах на телеканалі "1+1". З 2004 по 2007 роки працював на "5 каналі". У 2013 – 2014 роках працював на "Громадському".

До кінця липня 2014 року був одним з членів ГО "Громадське телебачення". Добровільно покинув його після того, як його за рішенням редакційної ради відсторонили від ведення ефірів на 3 місяці. Сталося це через те, що він перебив під час розмови дослідницю московського бюро Human Rights Watch Тетяну Локшину після того, коли не погодився з її твердженням, що конфлікт на Донбасі – внутрішній, а не такий, в якому є втручання зовнішньої сторони.

З 2013 і досі – професор Українського Католицького Університету.

З кінця червня 2016 року бере активну участь у ефірах авторського проєкту Романа Скрипіна – skrypin.ua.