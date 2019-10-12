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      Бойова Мендель: прессекретарка Зеленського знову чинила опір журналістам – відео

      4861 Читать новость на русском
      Юлія Мендель
      Юлія Мендель / Соцмережі

      Під час 14-годинного пресмарафону, який проводив президент Володимир Зеленський, його прессекретарка Юлія Мендель вкотре відштохнувала журналіста.

      Цього разу від її рук постраждала жінка – журналістка видання "Апостроф" Юлія Забєліна. Також журналістка оприлюднила відповідне відео та підкреслила, що Мендель постійно штовхала у бік і щось шепотіла на вухо. 

      Зверніть увагу! Ви ж дівчаток боїтесь, – Зеленський потролив журналіста через історію з Мендель: відео

      На опублікованих кадрах видно, як Забєліна під час перерви підходить до президента та хоче йому особисто поставити питання. Схоже, це не сподобалося Мендель, і вона взяла журналістку за руку та злегка відштовхнула її від гаранта.

      Загалом, прессекретаря Зеленського Юлію Мендель попередні історії нічому не навчили. Вчора вже я мала можливість познайомитися з нею ближче. Вважала та вважаю, що прессекретар президента повинен повидитися більш шанобливо щодо журналістів. Про що я їй вчора і сказала,
      – прокоментувала інцидент Забєліна.

      Мендель знову штовхнула журналіста: дивіться відео 

      У коментарі виданню "Букви" Забєліна розповіла, що Мендель потім її ще раз штовхнула та порекомендувала більше не ставити жодних запитань.

      "А коли я попросила її не штовхати мене, вона відповіла: хто вас штовхає? Звернулася до колеги з Bloomberg, мовляв, чи бачили ви, що я її відштовхнула, але та явно не хотіла брати участь в дискусії та просто промовчала", – додала вона.

      За словами журналістки, вона хотіла президенту поставити коротке уточнювальне питання, і той начебто відреагував на це спокійно.

      "Неприємно було. В європейських країнах такого прес-секретаря звільнили б уже", – наголосила Забєліна.

      Скандал навколо Мендель виник наприкінці вересня. Тоді у мережі з’явилося відео, як прессекретарка Зеленського штовхає журналіста програми "Схеми" Сергія Андрушка. Сама ж Мендель усі обвинувачення у неетичній поведінці відкидає, також вона переконує, що після цього інциденту почалися цькування щодо неї.

      Що каже президент про випадок з Андрушком? Якби я не був президентом, відповів би йому по-іншому, – Зеленський заступився за Мендель

      Натомість журналісти згадали інші випадки, в яких Мендель поводилася, м’яко кажучи, негарно.

      – Представник видання "Радіо Свобода" Крістофер Міллер розповів, що на форумі YES 13 вересня Юлія Мендель "схопила його за праву руку та почала тягнути". 

      – Журналістка видання "Лівий берег" Наталія Шимків розповіла, що Мендель відштовхнула її в аеропорту "Бориспіль", коли відбувалося повернення звільнених українських моряків та політв'язнів. Тоді прессекретаці президента не сподобалося, що Шимків зайшла за червону обмежувальну лінію.

      Додамо, Нацспілка журналістів засудила таку поведінку Мендель. За їхніми словами, така ситуація є "найгіршою із можливих реакцій влади". Водночас спільнота незалежних журналістів "Ініціатива 34" вимагає звільнити чинну прессекретарку президента за непрофесійне ставлення до представників ЗМІ.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Президент України Скандал Юлія Мендель Журналісти ЗМІ Медіа
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