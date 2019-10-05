Мендель поскаржилась на цькування після скандального інциденту з журналістом

Прессекретар президента Юлія Мендель планує зустрітися з журналістом, якого відштовхувала від Володимира Зеленського. Водночас вона зазначила, що тут слід говорити і про журналістські стандарти.

З Мендель уже зв’язалися із з Комітету ВР з питань свободи слова, про це вона розповіла Bihus.info.

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Почалась якась маніпуляція, – Мендель

"Ми маємо зустрітися з паном Андрушком (Сергій Андрушко, журналіст "Схем" – саме його штовхнула Мендель), який зі мною зв'язувався, але жодного разу не говорив про якісь питання вибачення, не натякав на якісь образи", – сказала Мендель.

За її словами, на зустрічі будуть інші журналісти. Так, поведінка Мендель викликала хвилю обурення не лише серед українців – на схожі дії прессекретарки президента поскаржились ще кілька представників ЗМІ.

Мендель вважає, що після скандального інциденту "почалася якась маніпуляція".

Коли ми говоримо про питання свободи слова, треба розуміти, де закінчується дискусія і починається цькування. ... Рівень цькування не має нічого спільного з питанням свободи слова,

– пояснила речниця глави держави.

Вони додала, що знайти спільну мову і налагоджувати діалог "ми зможемо, коли почнемо говорити не лише про свободу слова, а й про стандарти журналістики".

"Якщо в мене і була якась неправильна поведінка, вона не має викликати такого рівня цькування, булінгу і харасменту. В даному випадку потрібно налагоджувати дорослий діалог між людьми", – сказала Мендель.

Прессекретарка Зеленського при цьому додала що, також "треба визначитися, де взагалі взялися усі ці ображені, тому що там настільки багато брехні і маніпуляцій".

Що відомо про штовханину Мендель і журналіста?Журналіст "Схем" Сергій Андрушко намагався напряму поставити запитання Президенту Володимиру Зеленському та голові ОПУ Андрію Богдану. Речниця Юлія Мендель та охорона глави держави притримували журналіста, аби він не міг поспілкуватися з гарантом. Після того як Мендель буквально розштовхала журналістів, охорона президента провела його у будівлю Вищого антикорупційного суду, під яким і трапився інцидент.

Хто ще скаржився на схожі дії прессекретарки Зеленського?

Прессекретарка президента сказала, що "розуміє ситуацію з Крістофером Міллером", однак хто "третій журналіст – не знає".

Журналіст "Радіо Свобода" Крістофер Міллер розповів, що на форумі YES 13 вересня Юлія Мендель "схопила його за праву руку і почала тягнути". Зазначимо, коментуючи цей інцидент, Мендель сказала, що "ситуацію розуміє".

Журналістка видання "Лівий берег" Наталія Шимків розповіла, що Мендель відштовхнула її, коли українських моряків та політв'язнів у аеропорту Бориспіль. Сталось це, бо журналістка зайшла за червону обмежувальну лінію.

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Реакція на поведінку Мендель: