19:11
5 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ЦВК ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – жертва пєрєстройкі. Калмицькі бандерівці постали в РФ
      Вєсті Кремля
      18:53, сьогодні
      Вєсті.UA: Дубінський здивував всіх у Раді. Ляшко повертається?
      Вєсті.UA
      20:10, 4 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ЦВК ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН

      Мендель поскаржилась на цькування після скандального інциденту з журналістом

      187 Читать новость на русском
      Мендель зустрінеться із журналістом, якого штовхнула
      Мендель зустрінеться із журналістом, якого штовхнула / 24 канал

      Прессекретар президента Юлія Мендель планує зустрітися з журналістом, якого відштовхувала від Володимира Зеленського. Водночас вона зазначила, що тут слід говорити і про журналістські стандарти.

      З Мендель уже зв’язалися із з Комітету ВР з питань свободи слова, про це вона розповіла Bihus.info.

      Дивіться також: Скандал із речницею Зеленського: з’явилось повне відео, де Мендель відштовхує журналіста

      Почалась якась маніпуляція, – Мендель 

      "Ми маємо зустрітися з паном Андрушком (Сергій Андрушко, журналіст "Схем" – саме його штовхнула Мендель), який зі мною зв'язувався, але жодного разу не говорив про якісь питання вибачення, не натякав на якісь образи", – сказала Мендель.

      За її словами, на зустрічі будуть інші журналісти. Так, поведінка Мендель викликала хвилю обурення не лише серед українців – на схожі дії прессекретарки президента поскаржились ще кілька представників ЗМІ. 

      Мендель вважає, що після скандального інциденту "почалася якась маніпуляція".

      Коли ми говоримо про питання свободи слова, треба розуміти, де закінчується дискусія і починається цькування. ... Рівень цькування не має нічого спільного з питанням свободи слова,
      – пояснила речниця глави держави.

      Вони додала, що знайти спільну мову і налагоджувати діалог "ми зможемо, коли почнемо говорити не лише про свободу слова, а й про стандарти журналістики".

      "Якщо в мене і була якась неправильна поведінка, вона не має викликати такого рівня цькування, булінгу і харасменту. В даному випадку потрібно налагоджувати дорослий діалог між людьми", – сказала Мендель.

      Прессекретарка Зеленського при цьому додала що, також "треба визначитися, де взагалі взялися усі ці ображені, тому що там настільки багато брехні і маніпуляцій".

      Що відомо про штовханину Мендель і журналіста?Журналіст "Схем" Сергій Андрушко намагався напряму поставити запитання Президенту Володимиру Зеленському та голові ОПУ Андрію Богдану. Речниця Юлія Мендель та охорона глави держави притримували журналіста, аби він не міг поспілкуватися з гарантом. Після того як Мендель буквально розштовхала журналістів, охорона президента провела його у будівлю Вищого антикорупційного суду, під яким і трапився інцидент.

      Хто ще скаржився на схожі дії прессекретарки Зеленського?

      Прессекретарка президента сказала, що "розуміє ситуацію з Крістофером Міллером", однак хто "третій журналіст – не знає".

      • Журналіст "Радіо Свобода" Крістофер Міллер розповів, що на форумі YES 13 вересня Юлія Мендель "схопила його за праву руку і почала тягнути". Зазначимо, коментуючи цей інцидент, Мендель сказала, що "ситуацію розуміє". 
      • Журналістка видання "Лівий берег" Наталія Шимків розповіла, що Мендель відштовхнула її, коли українських моряків та політв'язнів у аеропорту Бориспіль. Сталось це, бо журналістка зайшла за червону обмежувальну лінію.

      Читайте також: Я не штовхала, – речниця Зеленського Мендель пояснила скандал з журналістом

      Реакція на поведінку Мендель: 

      blog_ava
      Аварія Ан12 біля Львова: оновлена інформація про стан потерпілих
      сьогодні
      17940
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Юлія Мендель ЗМІ Медіа Скандал Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Падіння вантажного літака Ан12 під Львовом: усе, що відомо
      сьогодні , 19:01 Падіння вантажного літака Ан12 під Львовом: усе, що відомо
      Ірина Кошанська 28870
      Промах: ворог хотів знищити "очі" українських військових
      сьогодні , 19:00 Промах: ворог хотів знищити "очі" українських військових
      Повернись живим 185
      Кремль делает ставку на полезных дураков – тех, кто привык прятаться в политическую близорукость
      сьогодні , 18:00 Кремль делает ставку на полезных дураков – тех, кто привык прятаться в политическую близорукость
      Павло Казарін 341
      На п’яту ніч тортур розповіли про план викрадення мого сина, – Карпюк дав відверте інтерв'ю
      сьогодні , 17:00 На п’яту ніч тортур розповіли про план викрадення мого сина, – Карпюк дав відверте інтерв'ю
      Віталій Дейнега 571
      Головкін – Дерев’янченко: анонс чемпіонського бою
      сьогодні , 16:17 Головкін – Дерев’янченко: анонс чемпіонського бою
      Михайло Гема 1589
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук