Мендель пожаловалась на травлю после скандального инцидента с журналистом

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель планирует встретиться с журналистом, которого отталкивала от Владимира Зеленского. В то же время она отметила, что здесь следует говорить и о журналистских стандартах.

С Мендель уже связались из Комитета ВР по вопросам свободы слова, об этом она рассказала Bihus.info.

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Началась какая-то манипуляция, – Мендель

"Мы должны встретиться с господином Андрушко (Сергей Андрушко, журналист "Схем" – именно его толкнула Мендель), который со мной связывался, но ни разу не говорил о каких-то вопросах прощения, не намекал на какие-то обиды", – сказала Мендель.

По ее словам, на встрече будут другие журналисты. Так, поведение Мендель вызвало волну негодования не только среди украинцев – на похожие действия пресс-секретаря президента пожаловались еще несколько представителей СМИ.

Мендель считает, что после скандального инцидента "началась какая-то манипуляция".

Когда мы говорим о вопросах свободы слова, надо понимать, где заканчивается дискуссия и начинается травля. ... Уровень травли не имеет ничего общего с вопросом свободы слова,

– объяснила пресс-секретарь главы государства.

Она добавила, что найти общий язык и налаживать диалог "мы сможем, когда начнем говорить не только о свободе слова, а о стандартах журналистики".

"Если у меня и было какое-то неправильное поведение, оно не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харасмента. В данном случае нужно налаживать взрослый диалог между людьми", – сказала Мендель.

Пресс-секретарь Зеленского при этом добавила, что, также "надо определиться, откуда вообще взялись все эти обиженные, потому что там настолько много лжи и манипуляций".

Что известно про потасовку Мендель и журналиста?Журналист "Схем" Сергей Андрушко пытался напрямую задать вопрос Президенту Владимиру Зеленскому и голове ОПУ Андрею Богдану. Пресс-секретарь Юлия Мендель и охрана главы государства придерживали журналиста, чтобы он не мог пообщаться с гарантом. После того как Мендель буквально растолкала журналистов, охрана президента провела его в здание Высшего антикоррупционного суда, под которым и произошел инцидент.

Кто еще жаловался на похожие действия пресс-секретаря Зеленского?

Пресс-секретарь президента сказала, что "понимает ситуацию с Кристофером Миллером", однако кто "третий журналист – не знает".

Журналист "Радио Свобода" Кристофер Миллер рассказал, что на форуме YES 13 сентября Юлия Мендель "схватила его за правую руку и начала тянуть". Отметим, комментируя этот инцидент, Мендель сказала, что "понимает ситуацию".

Журналистка издания "Левый берег" Наталья Шимкив рассказала, что Мендель оттолкнула ее, когда встречали украинских моряков и политзаключенных в аэропорту Борисполь. Произошло это, потому что журналистка зашла за красную ограничительную линию.

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Реакция на поведение Мендель: