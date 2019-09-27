Я не штовхала, – речниця Зеленського Мендель пояснила скандал з журналістом

Речниця президента України Юлія Мендель заявляє, що не штовхала журналіста "Схем" Сергія Андрушко, коли той хотів підійти до Володимира Зеленського. Вона лише зупиняла медійника, бо він "втручався в особистий простір" гаранта.

Мендель у своєму фейсбуці розповіла, що сказала журналісту, що Зеленський та його представники не дають коментарів. Але він "кидався" на неї.

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Можливо, мої прохання дещо не дотягують до високих стандартів. Але й Сергій Андрушко – не найгалантніший джентльмен. На відео видно, що я його не штовхала і не кидалася, а зупиняла,

– наголосила Мендель.

Мендель "зупинає" журналіста: дивіться відео

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Вона розповіла про американську практику поведінки журналістів та перших осіб держави. Там медійників навіть можуть заарештувати, якщо вони "кидають" до президента.

У США "Ні" для журналіста означає неможливість підходити до першої особи. Інакше журналіста заарештують. Медіа наполягають, але не кидаються. Бо особистий простір першої особи – це його/її безпека,

– сказала Мендель.

У цьому контексті речниця Зеленського нагадала про випадок із замахом на добровольців Аміну Окуєву та Адама Осмаєва влітку 2017 року. Тоді кілер представився французьким журналістом та підстрелив Осмаєва у Києві.

Що відомо про штовханину Мендель і журналіста? Журналіст "Схем" Сергій Андрушко намагався напряму поставити запитання Президенту Володимиру Зеленському та голові ОПУ Андрію Богдану. Речниця Юлія Мендель та охорона глави держави притримували журналіста, аби він не міг поспілкуватися за гарантом. Після того як Мендель буквально розштовхала журналістів, охорона президента провела його у будівлю Вищого антикорупційного суду, під яким і трапився інцидент.



Інша журналістка "Схем" Наталія Седлецька назвала дії речниці президента "прямим фізичним перешкоджанням законній журналістській діяльності".