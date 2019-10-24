Президент Зеленський чи партія "Слуга народу": хто більше постраждає від скандалів

66% українців довіряють президенту України, 44% – Верховній Раді. Такі цифри продемонструвало опитування, проведене наприкінці жовтня. А ще у вересні 71% українців задовольняла робота Володимира Зеленського, а 39% позитивно оцінювали діяльність парламенту.

Як останні скандали вплинуть на рейтинг партії "Слуги народу" та особисто Володимира Зеленського – в матеріалі 24 каналу.

Перші жертви рейтингів

Останні місяці рівень популярності Президента України потроху знижується. Оцінюючи цифри, наведені в опитуванні від Соціологічної групи "Рейтинг", бачимо – протягом останнього місяця рівень підтримки Зеленського зменшився на 5%.

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Одні політологи впевнені – зменшенням рейтингу президент зобов'язаний своїй фракції у парламенті, яка буквально зав'язла в скандалах. Йдеться про можливий підкуп нардепів у фінансовому комітеті ВР, переписку депутата В'ячеслава Медяника і виступ нардепа Євгена Шевченка на російському телебаченні. Інші експерти зменшення довіри до влади пов'язують з можливою імплементацію формули Штайнмаєра, яка не сприймається частиною українців.

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На думку директора Школи відповідальної політики Андрія Юсова, швидких наслідків для Володимира Зеленського скандали, пов'язані з його партією, не матимуть.

Зараз працює певний ефект накопичення. Партія влади через низку причин (некомпетентність, умисел членів команди, збіг обставин) буквально щодня продукує негативні інформприводи. Це вже велика снігова куля, яка дедалі збільшується,

– переконує Андрій Юсов.

Останнє опитування демонструє зниження довіри до президента і, вірогідніше за все, ця тенденція зберігатиметься. Протестні настрої можуть лише розгортатись. І вже на 21 листопада заплановано віче в Києві та інших містах.

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Питання імплементації формули Штайнмаєра і тема ринку землі надалі залишатимуться актуальними. Все більше запитань викликатиме кадрова політика. Чого лише варте призначення шоумена Сергія Сивохо радником секретаря РНБО.

Випадкові люди

Політолог Олег Постернак, оцінюючи рейтинги влади припускає, що можна вирахувати цікаву гіпотезу. На його переконання, більш негативно скандали вплинуть на рейтинг партії "Слуга народу" та взагалі депутатського корпусу ВРУ, ніж на рівень довіри до Зеленського. Адже Офіс президента доволі грамотно реалізує стратегію, яка не допустила б вплив інформаційного шуму, в яких бере участь фракція "Слуга народу", на рейтинг глави держави.

У президента не буде серйозних коливань рейтингу. Натомість, у "Слуги народу" можливе суттєве зниження рівня підтримки,

– прогнозує Олег Постернак.

Погоджується з колегою щодо зменшення рейтингу "Слуги народу" й Андрій Юсов. На його думку, вірогідніше за все, це лише початок. Адже в парламенті величезна кількість "слуг" – 254. Часто навіть у пропрезидентькій фракції визнають – у них є багато випадкових людей, які даватимуть різні приводи. Йдеться не лише про епізоди, пов'язані з некомпетентністю, – більшатиме підозр у корупції з боку суспільства, громадських активістів, можливо, навіть антикорупційних органів.



Захід уважно стежить за подіями в Україні / Фото GettyImages

Конспірологічна теорія змови

Відреагував на скандали, які загострились у "Слузі народу", і Володимир Зеленський, який в цей час перебував з офіційним візитом у Японії. Президент закликав колег "не розхитувати фракцію" і перевіритися на поліграфі. І якщо цією перевіркою буде виявлена хоча б найменша вірогідність того, що хтось із депутатів брав гроші за голосування на комітеті, ними мають зайнятись антикорупційні органи.

Втручання Зеленського в ситуацію і його заяви, продемонстрували наступне: він як модератор перебуває над сутичкою, показуючи, що провладна партія і президент – різні речі. Таку тактику свого часу активно використовував Леонід Кучма,

– розповідає Олег Постернак.

Ми маємо розуміти – "Слуга народу" рекрутувавалась як фракція і як партія дуже швидко. Звісно, до її складу увійшли випадкові люди. Зокрема, і через інтернет-набір. Потрапили до її складу, зокрема й висуванці від фінансово-промислових груп. Президент не може відповідати за дії всіх 254 депутатів. Більшість українців це розуміють. Таким чином, претензії висуватимуть до депутатів, які загрузли в цій корупційній справі.

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Щодо президента, то його активні дії, спрямовані на покарання частини депутатів, більшістю будуть позитивно оцінені.

За інформацією з власних джерел Олега Постернака, цей скандал можливо навіть умисне було інспіровано Офісом президента. Начебто, це робилось для того, щоб примусити депутатів фракції "Слуга народу" підтримати імперативний мандат та зробити їх більш слухняними в майбутньому.



У фракції "Слуга народу" є люди, які навмисно шкодять рейтингам / Фото 24 каналу

На понеділок, 28 жовтня, призначене засідання фракції "Слуги народу", де розглядатимуть три найважливіші питання – щодо корупційного скандалу в фінансовому комітеті, питання по депутату Шевченко, який виступав на російському телеканалі, й питання по Медянику, переписка якого потрапила в фотооб'єктив журналіста.

Тим часом: Як українці ставляться до законопроєктів Зеленського

Андрій Юсов передбачає, що реальне зниження рейтингу відбудеться десь після того, як сплине рік перебування Володимира Зеленського на посаді. Відповідно, кількість рожевих окулярів в українців зменшиться у порівняння з початком правління.

Те, що пробачали президенту на початку каденції і навіть нині, не пробачатимуть, після того як сплине рік перебування на посаді. Тоді лунатиме все більше критичних настроїв та оцінок, – резюмує Юсов.