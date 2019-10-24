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      Рівень довіри до Зеленського знижується: статистика

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      Зеленському довіряють 66% українців
      Зеленському довіряють 66% українців / Getty Images

      Президентові України Володимирові Зеленському довіряють 66% українців станом на кінець жовтня. Це на 4% менше, ніж на початку жовтня. А найбільшою довірою українців користуються волонтери – 69%.

      Найбільше українці не довіряють органам прокуратури (62%) та судам (66%), свідчать результати соцопитування Соціологічної групи "Рейтинг".

      Читайте також: Збройним силам українці довіряють більше, ніж президентові

      Яким інституціям довіряють українці:

      • волонтерам довіряють – 69% опитаних,
      • ветеранам АТО – 67%,
      • Президенту України – 66%,
      • армії – 65%,
      • церкві – 56%,
      • громадським організаціям – 48%,
      • міським/сільським головам – 47%,
      • Нацгвардії – 46%,
      • уряду – 45%,
      • Верховній Раді – 44%,
      • місцевим ЗМІ – 43%,
      • загальнонаціональним ЗМІ – 42%,
      • СБУ – 38%,
      • обласним державним адміністраціям – 32%.

      Яким інституціям українці швидше не довіряють, аніж довіряють:

      • поліції не довіряють 49%, довіряють – 31%,
      • прикордонній службі – 41% та 23% відповідно,
      • Державному бюро розслідувань – 41% та 23%,
      • податковим органам – 50% та 20%,
      • митним органам – 51% та 19%,
      • НАБУ – 49% та 17%,
      • Нацагентству з питань запобігання корупції – 48% та 15%,
      • органам прокуратури – 62% та 14%,
      • судам – 66% та 15%.

      Читайте також: Чому підтримка Зеленського вперше за півроку просіла

      яким інституціям довіряють українці інфографіка рівень довіри до Зеленського Україна статистика
      Рівень довіри укранців до інституцій / Інфографіка Соціологічної групи "Рейтинг"

      Соцопитування було проведене 19-22 жовтня 2019 року серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Статистика Соціологічне дослідження Волонтери Збройні сили України Кабінет Міністрів України Верховна Рада Поліція
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