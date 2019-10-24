Рівень довіри до Зеленського знижується: статистика

Президентові України Володимирові Зеленському довіряють 66% українців станом на кінець жовтня. Це на 4% менше, ніж на початку жовтня. А найбільшою довірою українців користуються волонтери – 69%.

Найбільше українці не довіряють органам прокуратури (62%) та судам (66%), свідчать результати соцопитування Соціологічної групи "Рейтинг". Читайте також: Збройним силам українці довіряють більше, ніж президентові Яким інституціям довіряють українці: волонтерам довіряють – 69% опитаних,

ветеранам АТО – 67%,

Президенту України – 66%,

армії – 65%,

церкві – 56%,

громадським організаціям – 48%,

міським/сільським головам – 47%,

Нацгвардії – 46%,

уряду – 45%,

Верховній Раді – 44%,

місцевим ЗМІ – 43%,

загальнонаціональним ЗМІ – 42%,

СБУ – 38%,

обласним державним адміністраціям – 32%. Яким інституціям українці швидше не довіряють, аніж довіряють: поліції не довіряють 49%, довіряють – 31%,

прикордонній службі – 41% та 23% відповідно,

Державному бюро розслідувань – 41% та 23%,

податковим органам – 50% та 20%,

митним органам – 51% та 19%,

НАБУ – 49% та 17%,

Нацагентству з питань запобігання корупції – 48% та 15%,

органам прокуратури – 62% та 14%,

судам – 66% та 15%. Читайте також: Чому підтримка Зеленського вперше за півроку просіла

Рівень довіри укранців до інституцій / Інфографіка Соціологічної групи "Рейтинг" Соцопитування було проведене 19-22 жовтня 2019 року серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.