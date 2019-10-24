Рівень довіри до Зеленського знижується: статистика
Президентові України Володимирові Зеленському довіряють 66% українців станом на кінець жовтня. Це на 4% менше, ніж на початку жовтня. А найбільшою довірою українців користуються волонтери – 69%.
Найбільше українці не довіряють органам прокуратури (62%) та судам (66%), свідчать результати соцопитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Читайте також: Збройним силам українці довіряють більше, ніж президентові
Яким інституціям довіряють українці:
- волонтерам довіряють – 69% опитаних,
- ветеранам АТО – 67%,
- Президенту України – 66%,
- армії – 65%,
- церкві – 56%,
- громадським організаціям – 48%,
- міським/сільським головам – 47%,
- Нацгвардії – 46%,
- уряду – 45%,
- Верховній Раді – 44%,
- місцевим ЗМІ – 43%,
- загальнонаціональним ЗМІ – 42%,
- СБУ – 38%,
- обласним державним адміністраціям – 32%.
Яким інституціям українці швидше не довіряють, аніж довіряють:
- поліції не довіряють 49%, довіряють – 31%,
- прикордонній службі – 41% та 23% відповідно,
- Державному бюро розслідувань – 41% та 23%,
- податковим органам – 50% та 20%,
- митним органам – 51% та 19%,
- НАБУ – 49% та 17%,
- Нацагентству з питань запобігання корупції – 48% та 15%,
- органам прокуратури – 62% та 14%,
- судам – 66% та 15%.
Читайте також: Чому підтримка Зеленського вперше за півроку просіла
Рівень довіри укранців до інституцій / Інфографіка Соціологічної групи "Рейтинг"
Соцопитування було проведене 19-22 жовтня 2019 року серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.