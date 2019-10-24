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      Уровень доверия к Зеленскому снижается: статистика

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      Зеленскому доверяют 66% украинцев
      Зеленскому доверяют 66% украинцев / Getty Images

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 66% украинцев по состоянию на конец октября. Это на 4% меньше, чем в начале октября. А наибольшим доверием украинцев пользуются волонтеры – 69%.

      Больше всего украинцы не доверяют органам прокуратуры (62%) и судам (66%), свидетельствуют результаты соцопроса Социологической группы "Рейтинг".

      Читайте также: Вооруженным силам украинцы доверяют больше, чем президенту

      Каким институтам доверяют украинцы:

      • волонтерам доверяют – 69% опрошенных,
      • ветеранам АТО – 67%,
      • Президенту Украины – 66%,
      • армии – 65%,
      • церкви – 56%,
      • общественным организациям – 48%,
      • городским / сельским председателям – 47%,
      • Нацгвардии – 46%,
      • правительству – 45%,
      • Верховной Раде – 44%,
      • местным СМИ – 43%,
      • общенациональным СМИ – 42%,
      • СБУ – 38%,
      • областным государственным администрациям – 32%.

      Каким институтам украинцы скорее не доверяют, чем доверяют:

      • полиции не доверяют 49%, доверяют – 31%,
      • пограничной службе – 41% и 23% соответственно,
      • Государственному бюро расследований – 41% и 23%,
      • налоговым органам – 50% и 20%,
      • таможенным органам – 51% и 19%,
      • НАБУ – 49% и 17%,
      • Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции – 48% и 15%,
      • органам прокуратуры – 62% и 14%,
      • судам – 66% и 15%.

      Читайте также: Почему поддержка Зеленского впервые за полгода просела

      яким інституціям довіряють українці інфографіка рівень довіри до Зеленського Україна статистика
      Уровень доверия украинцам к институтам / Инфографика Социологической группы "Рейтинг"

      Соцопрос был проведен 19-22 октября 2019 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Кабинет Министров Украины Вооруженные силы Украины Волонтеры Социологическое исследование Статистика Владимир Зеленский Полиция
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