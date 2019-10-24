Уровень доверия к Зеленскому снижается: статистика

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 66% украинцев по состоянию на конец октября. Это на 4% меньше, чем в начале октября. А наибольшим доверием украинцев пользуются волонтеры – 69%.

Больше всего украинцы не доверяют органам прокуратуры (62%) и судам (66%), свидетельствуют результаты соцопроса Социологической группы "Рейтинг". Читайте также: Вооруженным силам украинцы доверяют больше, чем президенту Каким институтам доверяют украинцы: волонтерам доверяют – 69% опрошенных,

ветеранам АТО – 67%,

Президенту Украины – 66%,

армии – 65%,

церкви – 56%,

общественным организациям – 48%,

городским / сельским председателям – 47%,

Нацгвардии – 46%,

правительству – 45%,

Верховной Раде – 44%,

местным СМИ – 43%,

общенациональным СМИ – 42%,

СБУ – 38%,

областным государственным администрациям – 32%. Каким институтам украинцы скорее не доверяют, чем доверяют: полиции не доверяют 49%, доверяют – 31%,

пограничной службе – 41% и 23% соответственно,

Государственному бюро расследований – 41% и 23%,

налоговым органам – 50% и 20%,

таможенным органам – 51% и 19%,

НАБУ – 49% и 17%,

Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции – 48% и 15%,

органам прокуратуры – 62% и 14%,

судам – 66% и 15%. Читайте также: Почему поддержка Зеленского впервые за полгода просела

Уровень доверия украинцам к институтам / Инфографика Социологической группы "Рейтинг" Соцопрос был проведен 19-22 октября 2019 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.