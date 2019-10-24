Уровень доверия к Зеленскому снижается: статистика
Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 66% украинцев по состоянию на конец октября. Это на 4% меньше, чем в начале октября. А наибольшим доверием украинцев пользуются волонтеры – 69%.
Больше всего украинцы не доверяют органам прокуратуры (62%) и судам (66%), свидетельствуют результаты соцопроса Социологической группы "Рейтинг".
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Каким институтам доверяют украинцы:
- волонтерам доверяют – 69% опрошенных,
- ветеранам АТО – 67%,
- Президенту Украины – 66%,
- армии – 65%,
- церкви – 56%,
- общественным организациям – 48%,
- городским / сельским председателям – 47%,
- Нацгвардии – 46%,
- правительству – 45%,
- Верховной Раде – 44%,
- местным СМИ – 43%,
- общенациональным СМИ – 42%,
- СБУ – 38%,
- областным государственным администрациям – 32%.
Каким институтам украинцы скорее не доверяют, чем доверяют:
- полиции не доверяют 49%, доверяют – 31%,
- пограничной службе – 41% и 23% соответственно,
- Государственному бюро расследований – 41% и 23%,
- налоговым органам – 50% и 20%,
- таможенным органам – 51% и 19%,
- НАБУ – 49% и 17%,
- Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции – 48% и 15%,
- органам прокуратуры – 62% и 14%,
- судам – 66% и 15%.
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Уровень доверия украинцам к институтам / Инфографика Социологической группы "Рейтинг"
Соцопрос был проведен 19-22 октября 2019 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.