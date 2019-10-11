Вооруженным силам украинцы доверяют больше, чем президенту

Среди государственных и общественных институтов украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины – 75% опрошенных. В то же время Президенту Украины доверяют несколько меньше украинцев – 70%.

О таком уровне доверия свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой "Центра Разумкова" с 4 по 9 октября.

Узнайте, каким политикам не доверяют украинцы

Каким государственным и общественным институтам больше всего доверяют украинцы?

Вооруженным силам Украины доверяют 75%,

Президенту Украины – 70%,

Волонтерским организациям – 69%,

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 64,5%,

Национальной гвардии Украины – 64%,

Государственной пограничной службе – 63,5%,

Церкви – 61%,

Добровольческим батальонам – 61%,

СМИ Украины – 56%.

Каким институтам не доверяют украинцы?

Российским СМИ не доверяют 76%,

судебной системе в целом – 70%,

политическим партиям – 66%,

местным судам – 65%,

коммерческим банкам – 64%,

прокуратуре – 64%,

чиновникам – 63%,

Верховному Суду – 59%,

Конституционному Суду Украины – 57%,

Национальному антикоррупционному бюро – 54%,

Специализированной антикоррупционной прокуратуре – 54%,

Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции – 53%,

Антикоррупционному суду – 53%,

Нацбанку Украины – 51%,

Профсоюзам – 49%.

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В ходе исследования было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, репрезентирующей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.



Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.