Вооруженным силам украинцы доверяют больше, чем президенту
Среди государственных и общественных институтов украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины – 75% опрошенных. В то же время Президенту Украины доверяют несколько меньше украинцев – 70%.
О таком уровне доверия свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой "Центра Разумкова" с 4 по 9 октября.
Узнайте, каким политикам не доверяют украинцы
Каким государственным и общественным институтам больше всего доверяют украинцы?
- Вооруженным силам Украины доверяют 75%,
- Президенту Украины – 70%,
- Волонтерским организациям – 69%,
- Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 64,5%,
- Национальной гвардии Украины – 64%,
- Государственной пограничной службе – 63,5%,
- Церкви – 61%,
- Добровольческим батальонам – 61%,
- СМИ Украины – 56%.
Каким институтам не доверяют украинцы?
- Российским СМИ не доверяют 76%,
- судебной системе в целом – 70%,
- политическим партиям – 66%,
- местным судам – 65%,
- коммерческим банкам – 64%,
- прокуратуре – 64%,
- чиновникам – 63%,
- Верховному Суду – 59%,
- Конституционному Суду Украины – 57%,
- Национальному антикоррупционному бюро – 54%,
- Специализированной антикоррупционной прокуратуре – 54%,
- Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции – 53%,
- Антикоррупционному суду – 53%,
- Нацбанку Украины – 51%,
- Профсоюзам – 49%.
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В ходе исследования было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, репрезентирующей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.
Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.