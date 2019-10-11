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      Вооруженным силам украинцы доверяют больше, чем президенту

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      Вооруженным силам доверяют 75% украинцев
      Вооруженным силам доверяют 75% украинцев / 24 канал

      Среди государственных и общественных институтов украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины – 75% опрошенных. В то же время Президенту Украины доверяют несколько меньше украинцев – 70%.

      О таком уровне доверия свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой "Центра Разумкова" с 4 по 9 октября.

      Узнайте, каким политикам не доверяют украинцы

      Каким государственным и общественным институтам больше всего доверяют украинцы?

      • Вооруженным силам Украины доверяют 75%,
      • Президенту Украины – 70%,
      • Волонтерским организациям – 69%,
      • Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 64,5%,
      • Национальной гвардии Украины – 64%,
      • Государственной пограничной службе – 63,5%,
      • Церкви – 61%,
      • Добровольческим батальонам – 61%,
      • СМИ Украины – 56%.

      Каким институтам не доверяют украинцы?

      • Российским СМИ не доверяют 76%,
      • судебной системе в целом – 70%,
      • политическим партиям – 66%,
      • местным судам – 65%,
      • коммерческим банкам – 64%,
      • прокуратуре – 64%,
      • чиновникам – 63%,
      • Верховному Суду – 59%,
      • Конституционному Суду Украины – 57%,
      • Национальному антикоррупционному бюро – 54%,
      • Специализированной антикоррупционной прокуратуре – 54%,
      • Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции – 53%,
      • Антикоррупционному суду – 53%,
      • Нацбанку Украины – 51%,
      • Профсоюзам – 49%.

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      В ходе исследования было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, репрезентирующей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

      Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Владимир Зеленский СМИ Судьи Президент Украины Социологическое исследование Статистика
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