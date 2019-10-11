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      Збройним силам українці довіряють більше, ніж президентові

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      Збройним силам довіряють 75% українців
      Збройним силам довіряють 75% українців / 24 канал

      Серед державних і громадських інститутів українці найбільше довіряють Збройним силам України – 75% опитаних. Водночас Президентові України довіряють дещо менше українців –70%.

      Про такий рівень довіри свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою "Центру Разумкова" з 4 по 9 жовтня.

      Дізнайтеся, яким політикам не довіряють українці

      Яким державним і громадським інститутам найбільше довіряють українці?

      • Збройним силам України довіряють 75%,
      • Президенту України – 70%,
      • волонтерським організаціям – 69%,
      • Державній службі з надзвичайних ситуацій – 64,5%,
      • Національній гвардії України – 64%,
      • Державній прикордонній службі – 63,5%,
      • церкві – 61%,
      • добровольчим батальйонам – 61%,
      • ЗМІ України – 56%.

      Яким інститутам не довіряють українці?

      • Російським ЗМІ не довіряють 76%,
      • судовій системі в цілому – 70%,
      • політичним партіям – 66%,
      • місцевим судам – 65%,
      • комерційним банкам – 64%,
      • прокуратурі – 64%,
      • чиновникам – 63%,
      • Верховному Суду – 59%,
      • Конституційному Суду України – 57%,
      • Національному антикорупційному бюро – 54%,
      • Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі – 54%,
      • Національному агентству з питань запобігання корупції – 53%,
      • Антикорупційному суду – 53%,
      • Нацбанку України – 51%,
      • Профспілкам – 49%.

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      В ході дослідження було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

      Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Судді Статистика Соціологічне дослідження Володимир Зеленський Збройні сили України Президент України ЗМІ
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