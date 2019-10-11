Збройним силам українці довіряють більше, ніж президентові
Серед державних і громадських інститутів українці найбільше довіряють Збройним силам України – 75% опитаних. Водночас Президентові України довіряють дещо менше українців –70%.
Про такий рівень довіри свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою "Центру Разумкова" з 4 по 9 жовтня.
Дізнайтеся, яким політикам не довіряють українці
Яким державним і громадським інститутам найбільше довіряють українці?
- Збройним силам України довіряють 75%,
- Президенту України – 70%,
- волонтерським організаціям – 69%,
- Державній службі з надзвичайних ситуацій – 64,5%,
- Національній гвардії України – 64%,
- Державній прикордонній службі – 63,5%,
- церкві – 61%,
- добровольчим батальйонам – 61%,
- ЗМІ України – 56%.
Яким інститутам не довіряють українці?
- Російським ЗМІ не довіряють 76%,
- судовій системі в цілому – 70%,
- політичним партіям – 66%,
- місцевим судам – 65%,
- комерційним банкам – 64%,
- прокуратурі – 64%,
- чиновникам – 63%,
- Верховному Суду – 59%,
- Конституційному Суду України – 57%,
- Національному антикорупційному бюро – 54%,
- Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі – 54%,
- Національному агентству з питань запобігання корупції – 53%,
- Антикорупційному суду – 53%,
- Нацбанку України – 51%,
- Профспілкам – 49%.
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В ході дослідження було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.
Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.