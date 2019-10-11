Збройним силам українці довіряють більше, ніж президентові

Серед державних і громадських інститутів українці найбільше довіряють Збройним силам України – 75% опитаних. Водночас Президентові України довіряють дещо менше українців –70%.

Про такий рівень довіри свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою "Центру Разумкова" з 4 по 9 жовтня.

Дізнайтеся, яким політикам не довіряють українці

Яким державним і громадським інститутам найбільше довіряють українці?

Збройним силам України довіряють 75%,

Президенту України – 70%,

волонтерським організаціям – 69%,

Державній службі з надзвичайних ситуацій – 64,5%,

Національній гвардії України – 64%,

Державній прикордонній службі – 63,5%,

церкві – 61%,

добровольчим батальйонам – 61%,

ЗМІ України – 56%.

Яким інститутам не довіряють українці?

Російським ЗМІ не довіряють 76%,

судовій системі в цілому – 70%,

політичним партіям – 66%,

місцевим судам – 65%,

комерційним банкам – 64%,

прокуратурі – 64%,

чиновникам – 63%,

Верховному Суду – 59%,

Конституційному Суду України – 57%,

Національному антикорупційному бюро – 54%,

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі – 54%,

Національному агентству з питань запобігання корупції – 53%,

Антикорупційному суду – 53%,

Нацбанку України – 51%,

Профспілкам – 49%.

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В ході дослідження було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.



Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.