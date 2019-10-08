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      Скільки росіян не схвалюють роботу Путіна

      98 Читать новость на русском
      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Діяльність президента Росії Володимира Путіна не схвалюють 31% громадян країни. При цьому підтримують роботу господаря Кремля 68% росіян.

      І всього 1% росіян не зміг відповісти на питання щодо підтримки роботи Путіна, свідчать результати соціологічного дослідження російського аналітичного центру "Левада-центр".

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      Раніше максимальну підтримку росіян Путін отримував у 2014 (86%) та 2008 (88%) роках.

      Водночас роботу прем'єр-міністра Дмитра Медведєва не схвалюють 64% росіян, а діяльність уряду в цілому – 55%. Роботою Держдуми Росії незадоволені 60% опитаних.

      Росія рухається в правильному напрямку – так гадають 49% росіян. А 41% з цим не згодні.

      Опитування було проведене 26 вересня – 2 жовтня 2019 року по репрезентативній всеросійській вибірці міського та сільського населення об'ємом 1601 особа у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Соціологічне дослідження Статистика Дмитро Медведєв
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