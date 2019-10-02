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      Скільки українців вважають Росію країною-агресором: результати опитування

      3014 Читать новость на русском
      Кремль
      Кремль / Getty images

      Переважна більшість громадян вважає, що Росія є країною-агресором стосовно України. Хоча слід зазначити, що ставлення до цього питання має регіональні та електоральні відмінності.

      Так, Росію вважають країною-агресором 68% опитаних громадян. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

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      Протилежну точку зору мають 23% українців. Ще 10% не визначилися із відповіддю на це запитання.

      опитування Росія країна-агресор
      Скільки українців вважають Росію країною-агресором/ Соцгрупа "Рейтинг"

      Відповіді громадян різняться в залежності від регіонів, де вони проживають, та в залежності від їх політичних уподобань.

      Приміром, на Заході та у Центрі не менше, ніж 70% вважають Росію агресором, на Півдні таких людей – половина, на Сході – 40%.

      А ось більшість прихильників "Опозиційної платформи – За життя" (65%) не сприймають Росію, як країну агресора. Серед прибічників "Слуги народу" така частка становить 22%.

      Аж 96% прихильників "Європейської Солідарності" переконані: Росія – агресор; 90% громадян, що підтримують "Голос", теж мають таку думку.

      рейтинг опитування Росія агресор
      Росія – агресор: як різняться думки українців/ Соцгрупа "Рейтинг"

      Опитування проводили у період з 21 по 25 вересня 2019 року серед 2000 респондентів віком від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії Соціологічне дослідження Анексія Криму
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