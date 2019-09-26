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      Зняти недоторканність із президента прагнуть 77 відсотків українців

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      Президент Зеленський сприяв зняттю недоторканності з нардепів
      Президент Зеленський сприяв зняттю недоторканності з нардепів / comments.ua

      Чотири з п'яти українців підтримали б внесення змін до Конституції про скасування недоторканості президента України. Проти цього лише 16% опитаних.

      Такі дані оприлюднив 26 вересня Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Опитування громадської думки здійснювали шляхом телефонного інтерв'ю по всій території України (крім окупованих районів), відповіді соціологам дали 1500 респондентів. КМІС запевняє, що похибка не ставить більше, ніж 2,6%.

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      Серед найголовніших даних, оприлюднених соціологами:

      ► 89% українців схвалюють скасування недоторканості народних депутатів.
      ► 85% позитивно ставляться до скасування недоторканності суддів.
      ► 77% підтримали б скасування недоторканності президента України.

      Соціологія
      Разом "повністю схвалюю" та "скоріше схвалюю" відповіли 77% / Дані КМІС

      Важливою частиною опитування був блок про реформу ринку землі в Україні. Зокрема, 52% людей висловилися проти скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. А 64% взагалі вважають, що такі питання треба вирішувати тільки на всеукраїнському референдумі.

      Земля
      Дані опитування від "Центру Разумкова" щодо ініціатив Зеленського / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Соціологічне дослідження Зняття недоторканності Президент України
      Джерело: 24 канал
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