Снять неприкосновенность с президента хотят 77 процентов украинцев

Четыре из пяти украинцев поддержали бы внесение изменений в Конституцию об отмене неприкосновенности президента Украины. Против этого только 16% опрошенных.

Такие данные опубликовал 26 сентября Киевский международный институт социологии (КМИС). Опросы общественного мнения осуществляли путем телефонного интервью по всей территории Украины (кроме оккупированных районов), ответы социологам дали 1500 респондентов. КМИС уверяет, что погрешность не ставит больше, чем 2,6%.

Это интересно: Рекордное доверие к новой власти – феномен или закономерность и что будет дальше

Среди самых главных данных, обнародованных социологами:

► 89% украинцев одобряют отмену неприкосновенности народных депутатов.

► 85% положительно относятся к отмене неприкосновенности судей.

► 77% поддержали бы отмену неприкосновенности президента Украины.



Вместе "полностью одобряю" и "скорее одобряю" ответили 77% / Данные КМИС

Важной частью опроса был блок о реформе рынка земли в Украине. В частности, 52% людей высказались против отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. А 64% вообще считают, что такие вопросы надо решать только на всеукраинском референдуме.



Данные опроса от "Центра Разумкова" относительно инициатив Зеленского / Инфографика 24 канала