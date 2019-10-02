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      Сколько украинцев считают Россию страной-агрессором: результаты опроса

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      Кремль
      Кремль / Getty images

      Подавляющее большинство граждан считает, что Россия является страной-агрессором в отношении Украины. Хотя следует отметить, что отношение к этому вопросу имеет региональные и электоральные различия.

      Да, Россию считают страной-агрессором 68% опрошенных граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

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      Противоположную точку зрения имеют 23% украинцев. Еще 10% не определились с ответом на этот вопрос.

      опитування Росія країна-агресор
      Сколько украинцев считают Россию страной-агрессором/ Соцгруппа "Рейтинг"

      Ответы граждан разнятся в зависимости от регионов, где они проживают, и в зависимости от их политических предпочтений.

      К примеру, на Западе и в центре не менее 70% считают Россию агрессором, на Юге таких людей – половина, на Востоке – 40%.

      А вот большинство сторонников "Оппозиционной платформы – За жизнь" (65%) не воспринимают Россию, как страну-агрессора. Среди сторонников "Слуги народа" такая доля составляет 22%.

      Аж 96% сторонников "Европейской Солидарности" уверены: Россия – агрессор; 90% граждан, которые поддерживают "Голос", тоже имеют такое мнение.

      рейтинг опитування Росія агресор
      Россия – агрессор: как разнятся мнения украинцев/ Соцгруппа "Рейтинг"

      Опрос проводили в период с 21 по 25 сентября 2019 года среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Социологическое исследование
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