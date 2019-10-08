Сколько россиян не одобряют работу Путина

Деятельность президента России Владимира Путина не одобряют 31% граждан страны. При этом поддерживают работу хозяина Кремля 68% россиян.

И всего 1% россиян не смог ответить на вопрос о поддержке работы Путина, свидетельствуют результаты социологического исследования российского аналитического центра "Левада-центр".

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Ранее максимальную поддержку россиян Путин получал в 2014 (86%) и 2008 (88%) годах.

В то же время работу премьер-министра Дмитрия Медведева не одобряют 64% россиян, а деятельность правительства в целом – 55%. Работой Госдумы России недовольны 60% опрошенных.

Россия движется в правильном направлении – так думают 49% россиян. А 41% с этим не согласны.

Опрос был проведен 26 сентября – 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в количестве 1601 лицо в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах.