Скільки українців довіряють Зеленському сьогодні і кому не довіряють

Президентові України Володимирові Зеленському довіряють на сьогодні 70,5% опитаних українців. При цьому 48% українців вважають, що нинішня влада краща, ніж попередня.

Серед політиків українці найчастіше висловлюють довіру Зеленському (70,5% опитаних), голові Верховної Ради Дмитрові Разумкова (54%) та прем'єр-міністру Олексію Гончаруку (36%), свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою "Центру Разумкова" з 4 по 9 жовтня.

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Яким політикам українці не довіряють?

Юрію Луценку не довіряють 88% опитаних українців,

Андрію Парубію – 83%,

Петру Порошенку – 80%,

Нестору Шуфричу – 78%,

Вадиму Рабіновичу – 76%,

Юрію Бойку – 68%,

Віктору Медведчуку – 76%,

Юлії Тимошенко – 74%,

Арсену Авакову – 72%,

Володимиру Гройсману – 70,5%.

Що думають українці про роботу Зеленського?

54,5% опитаних вважають, що дії Зеленського в першу чергу спрямовані на захист загальнонаціональних інтересів,

24,5% – що його дії в першу чергу спрямовані на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення.

Як українці загалом оцінюють нову владу?

48% українців думають, що нинішня влада краща, ніж попередня,

27% – що вона нічим суттєво не відрізняється від попередньої,

8% – що вона гірша за попередню.

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Скільки людей вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку?

45% опитаних вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі (у вересні так вважали 57%),

29% – що події розвиваються в неправильному напрямку (у вересні – 17%).

В ході дослідження було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.



Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.