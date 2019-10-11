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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Скільки українців довіряють Зеленському сьогодні і кому не довіряють

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      Рівень довіри до Зеленського у жовтні склав 70,5%
      Рівень довіри до Зеленського у жовтні склав 70,5% / Getty Images

      Президентові України Володимирові Зеленському довіряють на сьогодні 70,5% опитаних українців. При цьому 48% українців вважають, що нинішня влада краща, ніж попередня.

      Серед політиків українці найчастіше висловлюють довіру Зеленському (70,5% опитаних), голові Верховної Ради Дмитрові Разумкова (54%) та прем'єр-міністру Олексію Гончаруку (36%), свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою "Центру Разумкова" з 4 по 9 жовтня.

      Дізнайтеся, як українці ставилися до законопроєктів Зеленського у вересні

      Яким політикам українці не довіряють?

      • Юрію Луценку не довіряють 88% опитаних українців,
      • Андрію Парубію – 83%,
      • Петру Порошенку – 80%,
      • Нестору Шуфричу – 78%,
      • Вадиму Рабіновичу – 76%,
      • Юрію Бойку – 68%,
      • Віктору Медведчуку – 76%,
      • Юлії Тимошенко – 74%,
      • Арсену Авакову – 72%,
      • Володимиру Гройсману – 70,5%.

      Що думають українці про роботу Зеленського?

      • 54,5% опитаних вважають, що дії Зеленського в першу чергу спрямовані на захист загальнонаціональних інтересів,
      • 24,5% – що його дії в першу чергу спрямовані на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення.

      Як українці загалом оцінюють нову владу?

      • 48% українців думають, що нинішня влада краща, ніж попередня,
      • 27% – що вона нічим суттєво не відрізняється від попередньої,
      • 8% – що вона гірша за попередню.

      Дізнайтеся, скільки українців були задоволені роботою Зеленського, Ради і Кабміну у вересні

      Скільки людей вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку?

      • 45% опитаних вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі (у вересні так вважали 57%),
      • 29% – що події розвиваються в неправильному напрямку (у вересні – 17%).

      В ході дослідження було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

      Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Статистика Соціологічне дослідження Новини політики Дмитро Разумков Олексій Гончарук
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