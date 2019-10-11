Скільки українців довіряють Зеленському сьогодні і кому не довіряють
Президентові України Володимирові Зеленському довіряють на сьогодні 70,5% опитаних українців. При цьому 48% українців вважають, що нинішня влада краща, ніж попередня.
Серед політиків українці найчастіше висловлюють довіру Зеленському (70,5% опитаних), голові Верховної Ради Дмитрові Разумкова (54%) та прем'єр-міністру Олексію Гончаруку (36%), свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою "Центру Разумкова" з 4 по 9 жовтня.
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Яким політикам українці не довіряють?
- Юрію Луценку не довіряють 88% опитаних українців,
- Андрію Парубію – 83%,
- Петру Порошенку – 80%,
- Нестору Шуфричу – 78%,
- Вадиму Рабіновичу – 76%,
- Юрію Бойку – 68%,
- Віктору Медведчуку – 76%,
- Юлії Тимошенко – 74%,
- Арсену Авакову – 72%,
- Володимиру Гройсману – 70,5%.
Що думають українці про роботу Зеленського?
- 54,5% опитаних вважають, що дії Зеленського в першу чергу спрямовані на захист загальнонаціональних інтересів,
- 24,5% – що його дії в першу чергу спрямовані на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення.
Як українці загалом оцінюють нову владу?
- 48% українців думають, що нинішня влада краща, ніж попередня,
- 27% – що вона нічим суттєво не відрізняється від попередньої,
- 8% – що вона гірша за попередню.
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Скільки людей вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку?
- 45% опитаних вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі (у вересні так вважали 57%),
- 29% – що події розвиваються в неправильному напрямку (у вересні – 17%).
В ході дослідження було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.
Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.