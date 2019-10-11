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      Сколько украинцев доверяют Зеленскому сегодня и кому не доверяют

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      Уровень доверия к Зеленскому в октябре составил 70,5%
      Уровень доверия к Зеленскому в октябре составил 70,5% / Getty Images

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют на сегодня 70,5% опрошенных украинцев. При этом 48% украинцев считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая.

      Среди политиков украинцы чаще всего выражают доверие Зеленскому (70,5% опрошенных), главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову (54%) и премьер-министру Алексею Гончаруку (36%), свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой "Центр Разумкова" с 4 по 9 октября.

      Узнайте, как украинцы относились к законопроектам Зеленского в сентябре

      Каким политикам украинцы не доверяют?

      • Юрию Луценко не доверяют 88% опрошенных украинцев,
      • Андрею Парубию – 83%,
      • Петру Порошенко – 80%,
      • Нестору Шуфричу – 78%,
      • Вадиму Рабиновичу – 76%,
      • Юрию Бойко – 68%,
      • Виктору Медведчуку – 76%,
      • Юлии Тимошенко – 74%,
      • Арсену Авакову – 72%,
      • Владимиру Гройсману – 70,5%.

      Что думают украинцы о работе Зеленского?

      • 54,5% опрошенных считают, что действия Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов,
      • 24,5% – что его действия в первую очередь направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.

      Как украинцы в целом оценивают новую власть?

      • 48% украинцев думают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая,
      • 27% – что она ничем существенно не отличается от предыдущей,
      • 8% – что она хуже предыдущей.

      Узнайте, сколько украинцев были довольны работой Зеленского, Рады и Кабмина в сентябре

      Сколько людей считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении?

      • 45% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре так считали 57%),
      • 29% – что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре – 17%).

      В ходе исследования были опрошены 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, репрезентирующей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

      Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Социологическое исследование Статистика Алексей Гончарук Дмитрий Разумков
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