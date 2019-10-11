Сколько украинцев доверяют Зеленскому сегодня и кому не доверяют

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют на сегодня 70,5% опрошенных украинцев. При этом 48% украинцев считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая.

Среди политиков украинцы чаще всего выражают доверие Зеленскому (70,5% опрошенных), главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову (54%) и премьер-министру Алексею Гончаруку (36%), свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой "Центр Разумкова" с 4 по 9 октября.

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Каким политикам украинцы не доверяют?

Юрию Луценко не доверяют 88% опрошенных украинцев,

Андрею Парубию – 83%,

Петру Порошенко – 80%,

Нестору Шуфричу – 78%,

Вадиму Рабиновичу – 76%,

Юрию Бойко – 68%,

Виктору Медведчуку – 76%,

Юлии Тимошенко – 74%,

Арсену Авакову – 72%,

Владимиру Гройсману – 70,5%.

Что думают украинцы о работе Зеленского?

54,5% опрошенных считают, что действия Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов,

24,5% – что его действия в первую очередь направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.

Как украинцы в целом оценивают новую власть?

48% украинцев думают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая,

27% – что она ничем существенно не отличается от предыдущей,

8% – что она хуже предыдущей.

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Сколько людей считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении?

45% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре так считали 57%),

29% – что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре – 17%).

В ходе исследования были опрошены 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, репрезентирующей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.



Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.