Сколько украинцев доверяют Зеленскому сегодня и кому не доверяют
Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют на сегодня 70,5% опрошенных украинцев. При этом 48% украинцев считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая.
Среди политиков украинцы чаще всего выражают доверие Зеленскому (70,5% опрошенных), главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову (54%) и премьер-министру Алексею Гончаруку (36%), свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой "Центр Разумкова" с 4 по 9 октября.
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Каким политикам украинцы не доверяют?
- Юрию Луценко не доверяют 88% опрошенных украинцев,
- Андрею Парубию – 83%,
- Петру Порошенко – 80%,
- Нестору Шуфричу – 78%,
- Вадиму Рабиновичу – 76%,
- Юрию Бойко – 68%,
- Виктору Медведчуку – 76%,
- Юлии Тимошенко – 74%,
- Арсену Авакову – 72%,
- Владимиру Гройсману – 70,5%.
Что думают украинцы о работе Зеленского?
- 54,5% опрошенных считают, что действия Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов,
- 24,5% – что его действия в первую очередь направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.
Как украинцы в целом оценивают новую власть?
- 48% украинцев думают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая,
- 27% – что она ничем существенно не отличается от предыдущей,
- 8% – что она хуже предыдущей.
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Сколько людей считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении?
- 45% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре так считали 57%),
- 29% – что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре – 17%).
В ходе исследования были опрошены 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, репрезентирующей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.
Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.