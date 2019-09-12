Как украинцы относятся к законопроектам Зеленского

Большинство украинцев поддерживают абсолютно все законодательные инициативы президента Владимира Зеленского. В частности, законопроекты авторства президента о досрочном прекращении полномочий народного депутата за кнопкодавительство и прогулы одобряют 95% опрошенных украинцев.

Идею Зеленского о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300 поддерживают 92% украинцев, а снятие депутатской неприкосновенности – 92%, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг". Узнайте, сколько украинцев довольны работой Зеленского, Рады и Кабмина Более 70% опрошенных поддерживают: предоставление права законодательной инициативы гражданам Украины, расширение полномочий президента при назначении руководителей НАБУ и САП, также увеличение количества уполномоченных по правам человека (омбудсменов). Более 60% опрошенных выступают за: закрепление в Конституции нормы о выборах народных депутатов по пропорциональной избирательной системе, отмену адвокатской монополии.

Какие законопроекты Зеленского поддерживают украинцы / Инфографика Социологической группы "Рейтинг" Группа "Рейтинг" провела этот опрос 6-10 сентября 2019 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки – 2,0%.