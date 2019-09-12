Как украинцы относятся к законопроектам Зеленского
Большинство украинцев поддерживают абсолютно все законодательные инициативы президента Владимира Зеленского. В частности, законопроекты авторства президента о досрочном прекращении полномочий народного депутата за кнопкодавительство и прогулы одобряют 95% опрошенных украинцев.
Идею Зеленского о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300 поддерживают 92% украинцев, а снятие депутатской неприкосновенности – 92%, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
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Более 70% опрошенных поддерживают:
- предоставление права законодательной инициативы гражданам Украины,
- расширение полномочий президента при назначении руководителей НАБУ и САП,
- также увеличение количества уполномоченных по правам человека (омбудсменов).
Более 60% опрошенных выступают за:
- закрепление в Конституции нормы о выборах народных депутатов по пропорциональной избирательной системе,
- отмену адвокатской монополии.
Какие законопроекты Зеленского поддерживают украинцы / Инфографика Социологической группы "Рейтинг"
Группа "Рейтинг" провела этот опрос 6-10 сентября 2019 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки – 2,0%.