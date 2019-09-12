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      Как украинцы относятся к законопроектам Зеленского

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      Законопроекты Зеленского поддерживает большинство украинцев
      Законопроекты Зеленского поддерживает большинство украинцев / Getty Images

      Большинство украинцев поддерживают абсолютно все законодательные инициативы президента Владимира Зеленского. В частности, законопроекты авторства президента о досрочном прекращении полномочий народного депутата за кнопкодавительство и прогулы одобряют 95% опрошенных украинцев.

      Идею Зеленского о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300 поддерживают 92% украинцев, а снятие депутатской неприкосновенности – 92%, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

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      Более 70% опрошенных поддерживают:

      1. предоставление права законодательной инициативы гражданам Украины,
      2. расширение полномочий президента при назначении руководителей НАБУ и САП,
      3. также увеличение количества уполномоченных по правам человека (омбудсменов).

      Более 60% опрошенных выступают за:

      1. закрепление в Конституции нормы о выборах народных депутатов по пропорциональной избирательной системе,
      2. отмену адвокатской монополии.

      підтримка законопроєктів Зеленського українці опитування статистика соціологія
      Какие законопроекты Зеленского поддерживают украинцы / Инфографика Социологической группы "Рейтинг"

      Группа "Рейтинг" провела этот опрос 6-10 сентября 2019 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки – 2,0%.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кнопкодавство Законодательство Социологическое исследование Статистика Верховная Рада Владимир Зеленский
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