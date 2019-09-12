15:37
12 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Фільм "Пила" по-російськи. Рогозін почав економити
      Вєсті Кремля
      21:16, 11 вересня
      Вєсті.UA: Теплі розмови Зеленського з Коломойським. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:01, 11 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, 11 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА

      Як українці ставляться до законопроєктів Зеленського

      485 Читать новость на русском
      Законопроекти Зеленського підтримують більшість українців
      Законопроекти Зеленського підтримують більшість українців / Getty Images

      Більшість українців підтримують абсолютно всі законодавчі ініціативи президента Володимира Зеленського. Зокрема, законопроєкти авторства президента про дострокове припинення повноважень народного депутата за кнопкодавство і прогули схвалюють 95% опитаних українців.

      Ідею Зеленського про скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300 підтримують 92% українців, а зняття депутатської недоторканності – 92%, свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

      Дізнайтеся, скільки українців задоволені роботою Зеленського, Ради і Кабміну

      Понад 70% опитаних підтримують:

      1. надання права законодавчої ініціативи громадянам України,
      2. розширення повноважень президента при призначенні керівників НАБУ і САП,
      3. також збільшення кількості уповноважених з прав людини (омбудсменів).

      Понад 60% опитаних виступають за:

      1. закріплення в Конституції норми про вибори народних депутатів за пропорційною виборчою системою,
      2. скасування адвокатської монополії.

      підтримка законопроєктів Зеленського українці опитування статистика соціологія
      Які законопроєкти Зеленського підтримують українці / Інфографіка Соціологічної групи "Рейтинг"

      Група "Рейтинг" провела це опитування 6-10 вересня 2019 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки – 2,0%.


      Наскільки українці задоволені роботою влади / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати
      сьогодні
      30676
      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Володимир Зеленський Законодавство Кнопкодавство Статистика Соціологічне дослідження
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      По следам "Русофилов": в Болгарии задержали российского шпиона
      сьогодні , 15:05 По следам "Русофилов": в Болгарии задержали российского шпиона
      Блог Медіа 448
      Штраф чи звільнення – як карати кнопкодавів у Раді?
      сьогодні , 14:54 Штраф чи звільнення – як карати кнопкодавів у Раді?
      351
      Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      11 вересня , 16:30 Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      908
      На що українці найбільше витрачають гроші: статистика
      сьогодні , 12:10 На що українці найбільше витрачають гроші: статистика
      Артем Овдієнко 1212
      Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати
      сьогодні , 11:10 Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати
      Яніна Ткачук 30676
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук