Як українці ставляться до законопроєктів Зеленського
Більшість українців підтримують абсолютно всі законодавчі ініціативи президента Володимира Зеленського. Зокрема, законопроєкти авторства президента про дострокове припинення повноважень народного депутата за кнопкодавство і прогули схвалюють 95% опитаних українців.
Ідею Зеленського про скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300 підтримують 92% українців, а зняття депутатської недоторканності – 92%, свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
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Понад 70% опитаних підтримують:
- надання права законодавчої ініціативи громадянам України,
- розширення повноважень президента при призначенні керівників НАБУ і САП,
- також збільшення кількості уповноважених з прав людини (омбудсменів).
Понад 60% опитаних виступають за:
- закріплення в Конституції норми про вибори народних депутатів за пропорційною виборчою системою,
- скасування адвокатської монополії.
Які законопроєкти Зеленського підтримують українці / Інфографіка Соціологічної групи "Рейтинг"
Група "Рейтинг" провела це опитування 6-10 вересня 2019 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки – 2,0%.
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