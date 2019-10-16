Почему поддержка Зеленского впервые за полгода просела

Впервые после победы действующего президента соцопросы показали снижение его беспрецедентной поддержки. Это падение незначительное и точно намного меньше в сравнении с первыми месяцами президентства Петра Порошенко. Какие на самом деле настроения в обществе – разбирался 24 канал.

Что говорят социологи

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах уровень одобрения его действий в украинском обществе постоянно возрастал. В сентябре соцопросы фиксировали, что президенту доверяют 73% украинцев – ровно столько, сколько проголосовали за него на выборах. В октябре цифры показали 66%. Впервые это произошло через полгода после выборов, хотя многие прогнозировали, что рейтинги Зеленского начнут падать, как только он заговорит.

Социологи считали, что рейтинг Зеленского начнет падать после его заявлений, поскольку у него очень разный электорат в разных регионах. То, что нравится Западу, не нравится Востоку. Но эксперты ошиблись, уровень доверия к президенту начал снижаться позже,

– заметил гендиректор КМИС Владимир Паниотто.

К слову: Вооруженным силам украинцы доверяют больше, чем президенту

Также несколько снизилось одобрение премьера Алексея Гончарука и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, тоже представителя президентской партии "Слуга народа".

Эти персоны еще не очень хорошо известны украинскому обществу, поэтому их рейтинг пока зависит от Зеленского,

– добавил Паниотто.

Снижение рейтингов произошло на фоне недовольства части общества подписанием так называемой формулы Штайнмайера. И по мнению экспертов, это стало одной из причин, которые повлияли на цифры поддержки. Из-за нехватки коммуникации часть украинцев восприняла согласование украинской властью формулы как планы уступить России. Протесты показали по всем телеканалам, и это тоже повлияло на доверие к власти. И если история со скандальной формулой будет иметь развитие, то и отношение к Зеленскому может со временем ухудшиться.

Кроме того, есть и другие – традиционные – факторы, которые в будущем не могут не повлиять на доверие к действующей власти, в частности начало отопительного сезона и большие платежки за газ. Но не только это.

Отсутствие реформ и громких посадок

Зеленский уже достаточно долго у власти, но радикальных изменений нет, к тому же он допустил несколько ошибок: во-первых, нет реальной борьбы с коррупцией, как это было обещано. “Весна пришла”, но никого не посадили. Да, есть определенные уголовные дела, но из топов пока никого не наказали,

– говорит политолог Сергей Гайдай.

Президент публично потребовал от антикоррупционных органов результата, а генеральный прокурор обещал до конца года два десятка громких посадок. Поэтому у силовиков и судей осталось буквально два месяца. Пока что общество увидело только Петра Порошенко, который ходит на допросы в ГБР, экс-нардепа Сергея Пашинского, которого отправили за решетку за стрельбу, а не за коррупцию, еще одного бывшего депутата и бизнесмена Константина Жеваго, которого ГБР ищет за рубежом по делу о недостоверном декларировании, и только сегодня стало известно, что против бывшего генпрокурора Юрия Луценко НАБУ открыло дело, но он по стечению обстоятельств за рубежом – “учит английский в Лондоне”.

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Война, Минск и капитуляция, которой пока не было

Второй главной причиной охлаждения, безусловно, стала тема войны и мира.

Новая власть начала принимать решения, которые делят Украину. Например, людей волнует какой ценой будет установлен мир на Донбассе. Такие действия безусловно снижают рейтинги,

– заявила Ирина Бекешкина, социолог, директор фонда "Демократические инициативы".

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Во-первых, Банковая, по ее собственному признанию, провалила коммуникационную стратегию. Во-вторых, объясняет политолог Владимир Фесенко, в Украине немало людей, которые не хотят и никогда не будут слышать Зеленского, независимо от его риторики. И вести диалог надо не с ними, а с теми, кто думает о рисках, которые может нести политика президента. В то же время другая часть общества наоборот разочарована тем, что в вопросах войны Зеленский продолжает политику Порошенко.

Выборы, амнистия террористов и особый статус Донбасса – это именно то, ради чего Россия с нами воюет. Приняв это, мы подписываемся, что проиграли войну. Зеленский пока идет по тому же сценарию, что шел и Порошенко. Минские процессы являются процессами нашей капитуляции,

– говорит Сергей Гайдай.

Неоднозначная позиция в отношении бизнеса

Кроме того, на рейтинг Зеленского может влиять политика в отношении малого и среднего бизнеса, в частности в отношении ФЛП, и отсутствие быстрых признаков экономического роста или по крайней мере понимания, за счет чего он должен начаться.

Рынок земли

В дополнение к уже названным факторам, которые могли повлиять на отношение к Зеленскому, политолог Фесенко называет также перспективу снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения – реформу, которая в стране давно перезрела, но из-за популизма политиков до сих пор не имеет широкой поддержки в обществе. За снятие моратория на продажу земли выступала и предыдущая власть, но Зеленский имеет более решительные планы внедрить эту реформу и даже дедлайны. А у общества до сих пор нет однозначного отношения к ней.

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У президента есть проблемы с коммуникацией с потенциальными участниками рынка земли или теми, кого это коснется. С каждой группой – владельцы паев, фермеры – необходимо говорить по-разному. А этого не происходит,

– говорит Владимир Фесенко.

Предполагаемое снижение

В целом, уменьшение поддержки действующего президента населением после выборов – это общая тенденция для украинской политики, и 73% предсказуемо будут таять. Политолог Владимир Фесенко обращает внимание на то, что в социальном исследовании, которое обнародовал КМИС, речь идет не о поддержке президента, а об отношении к нему. Это близкие показатели, но все же разные вещи. В целом, по мнению Фесенко, “падения” того положительного отношения, которое было к президенту в начале каденции, как такового пока нет – есть лишь определенное снижение.

Если сравнивать уровни поддержки Зеленского с его предшественником Петром Порошенко, то история падения рейтингов пятого президента была иной. Фесенко напоминает, что на рейтинг Порошенко негативно повлияли военные поражения – Иловайск и Дебальцево, рост тарифов, девальвация гривны и подписание минских соглашений.

Впрочем, эксперты соглашаются, что охлаждение отношения к Зеленскому – это нормальный процесс, обусловленный психологическими, эмоциональными факторами. Через это проходили все президенты. И так же естественно и то, что чем выше был уровень доверия к новоизбранному главе государства, тем большим был антирейтинг политика в будущем.