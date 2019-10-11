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      Иностранцы не смогут купить землю в Украине до 2024: что известно об обновленном законопроекте

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      Украинская земля останется гражданам
      Украинская земля останется гражданам / open4business.com.ua

      Премьер-министр Украины рассказал об изменениях в законопроекте об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Он устанавливает запрет на продажу земли иностранным компаниям до 2024 года.

      По словам главы правительства, парламентский комитет по вопросам аграрной политики на основе правительственного законопроекта создал интегрированный проект закона.

      Важно: Что украинцы думают о введении рынка земли: соцопрос

      Что изменится в законе о земле для иностранцев?

      – компании, конечным бенефициаром которых являются иностранцы, не смогут купить украинскую землю;

      – обновленный законопроект не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинские земли и платят налоги в украинский бюджет;

      Автор законопроекта, председатель аграрного комитета Верховной Рады Николай Сольский на брифинге в пятницу рассказал, что в Украине более 1300 иностранных компаний. По его словам, они годами вкладываются в украинскую землю, инфраструктуру, создают рабочие места. Лишать их права на покупку земли, по мнению авторов законопроекта, несправедливо.

      – существенно снизится антимонопольный лимит. На областном уровне процент концентрации уменьшен с 15% до 8%. Введено дополнительное ограничение на уровне ОТГ – 35%.

      Знайте больше: Рынок земли: фермерам – кредиты, олигархам  ограничения

      Мы имеем 42 миллиона гектаров сельскохозяйственной земли. Это как вся площадь 10-ти Нидерландов, 8-ми Словакии или 5-ти Австрий. А цивилизованного рынка земли нет,
      – отметил премьер-министр.

      Что известно о рынке земли в Украине и что может измениться:

      25 сентября правительство внесло законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Верховную Раду. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.

      • В Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.
      • В правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.
      • В то же время купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.


      Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Оренда земли Рынок земли
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