Іноземці не зможуть купити землю в Україні до 2024 року: що відомо про оновлений законопроєкт

Прем'єр-міністр України розповів про зміни до законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення. Він встановлює заборону на продаж землі іноземним компаніям до 2024 року.

За словами глави уряду, парламентський комітет з питань аграрної політики на основі урядового законопроекту створив інтегрований проєкт закону.

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Що зміниться у законі про землю для іноземців?

– компанії, кінцевим бенефіціаром яких є іноземці, не зможуть купити українську землю;

– оновлений законопроєкт не стосується іноземних громадян, які вже більше трьох років працюють на українські землі і платять податки до українського бюджету;

Автор законопроєкту, голова аграрного комітету Верховної Ради Микола Сольський на брифінгу у п'ятницю розповів, що в Україні понад 1300 іноземних компаній. За його словами, вони роками вкладаються в українську землю, інфраструктуру, створюють робочі місця. Позбавляти їх права на покупку землі, на думку авторів законопроєкту, несправедливо.

– істотно знизиться антимонопольний ліміт. На обласному рівні відсоток концентрації зменшений з 15% до 8%. Введено додаткове обмеження на рівні ОТГ – 35%.

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Ми маємо 42 мільйонів гектарів сільськогосподарської землі. Це як вся площа 10-ти Нідерландів, 8-ми Словаччин або 5-ти Австрій. А цивілізованого ринку землі немає,

– зауважив прем'єр-міністр.

Що відомо про ринок землі в Україні і що може змінитись:

25 вересня уряд вніс законопроект №2178 про обіг земель сільськогосподарського призначення до Верховної Ради. Він передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільгосппризначення всіх форм власності.

В Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.

В уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.

Водночас купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.



Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу