Що відомо про цей проєкт

У проєкті зазначається, що загалом у вагоні буде 4 купе на 2 місця для людей, що пересуваються на колісних кріслах. Усе буде обладнано таким чином, щоб комфортно себе почували як громадяни з інклюзивністю, так і їх супроводжуючі.

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Євген Лященко Голова правління АТ "Укрзалізниця" Укрзалізниця системно поповнює парк пасажирськими вагонами, які мають купе для перевезення людей на кріслах колісних та інші зручності для комфортної подорожі. Наразі ми маємо вже 50 таких вагонів. А сьогодні презентуємо новий проєкт – унікальний вагон, який дозволить перевозити групи людей на кріслах колісних.

Як зазначає Лященко, обладнання таких вагонів відбуватиметься, завдяки власним потужностям Укрзалізниці. Перший екземпляр планують випустити у 2025 році.

Чим будуть характерні ці вагони: