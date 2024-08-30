Что известно об этом проекте

В проекте отмечается, что всего в вагоне будет 4 купе на 2 места для людей, передвигающихся на колесных креслах. Все будет оборудовано таким образом, чтобы комфортно себя чувствовали как граждане с инклюзивностью, так и их сопровождающие.

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Евгений Лященко Председатель правления АО "Укрзализныця" Укрзализныця системно пополняет парк пассажирскими вагонами, которые имеют купе для перевозки людей на креслах колесных и другие удобства для комфортного путешествия. Сейчас мы имеем уже 50 таких вагонов. А сегодня представляем новый проект – уникальный вагон, который позволит перевозить группы людей на креслах колесных.

Как отмечает Лященко, оборудование таких вагонов будет происходить, благодаря собственным мощностям Укрзализныци. Первый экземпляр планируют выпустить в 2025 году.

Чем будут характерны эти вагоны: