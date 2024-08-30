Як зміняться тарифи в Укрзалізниця

Одним із варіантів є щорічне коригування базових тарифів з урахуванням інфляції. Інший підхід передбачає встановлення вартості квитків залежно від популярності маршруту та часу доби.

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Останнє підвищення цін відбулося в грудні 2023 року, коли тарифи зросли на 3 – 72%.

У першій половині 2024 року Укрзалізниця перевезла 13,3 мільйона пасажирів, що на 23% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

До речі! Укрзалізниця також розглядає можливість впровадження гнучкої тарифної моделі, яка дозволить змінювати ціни на квитки залежно від часу, днів тижня та інших факторів.

Компанія планує зберегти доступні тарифи для пасажирів, для яких важлива вартість квитків. Водночас у перспективі розглядається помірна індексація базових тарифів з урахуванням інфляції.

Зауважте! У червні 2024 року компанія досягла рекордних показників: 100 тисяч пасажирів на день і 2,5 мільйона за місяць.