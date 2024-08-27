Як перерахувати пенсію через ПФУ

Подати заяву на перерахунок пенсії можна через портал ПФУ. Робити це треба у наступних випадках:

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вступу на роботу, звільнення з роботи;

реєстрації або зняття з обліку як фізичної особи — підприємця;

набуття зміни чи припинення особливого статусу;

зміни місця проживання (реєстрації);

виїзду на постійне місце проживання за кордон;

поновлення виплати пенсії;

надання пенсіонером документів про стаж або заробіток, які не були враховані під час обчислення пенсії;

встановлення надбавок, підвищень, доплат тощо;

втрати годувальника;

якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжила працювати, набула не менш як 24 місяці страхового стажу, після призначення (попереднього перерахунку) пройшло не менше двох років.

Які документи треба

заява;

паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;

трудова книжка або інші документи, що підтверджують трудову діяльність/страховий стаж до 1 січня 2004 року, у тому числі, наприклад, військовий квиток або відомості про народження дітей;

інші документи про стаж (у разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній).

ПФУ має розглянути таку заяву протягом 10 днів та прийняти відповідне рішення.