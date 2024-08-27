Как пересчитать пенсию через ПФУ
Подать заявление на перерасчет пенсии можно через портал ПФУ. Делать это надо в следующих случаях:
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- поступления на работу, увольнения с работы;
- регистрации или снятия с учета в качестве физического лица - предпринимателя;
- приобретения изменения или прекращения особого статуса;
- изменения места жительства (регистрации);
- выезда на постоянное место жительства за границу;
- возобновления выплаты пенсии;
- предоставления пенсионером документов о стаже или заработке, которые не были учтены при исчислении пенсии;
- установление надбавок, повышений, доплат и т.д;
- потери кормильца;
- если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжило работать, приобрело не менее 24 месяцев страхового стажа, после назначения (предыдущего перерасчета) прошло не менее двух лет.
Какие документы нужны
- заявление;
- паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины;
- трудовая книжка или другие документы, подтверждающие трудовую деятельность/страховой стаж до 1 января 2004 года, в том числе, например, военный билет или сведения о рождении детей;
- другие документы о стаже (в случае отсутствия трудовой книжки или соответствующих записей в ней).
ПФУ должен рассмотреть такое заявление в течение 10 дней и принять соответствующее решение.