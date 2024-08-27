Как пересчитать пенсию через ПФУ

Подать заявление на перерасчет пенсии можно через портал ПФУ. Делать это надо в следующих случаях:

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  • поступления на работу, увольнения с работы;
  • регистрации или снятия с учета в качестве физического лица - предпринимателя;
  • приобретения изменения или прекращения особого статуса;
  • изменения места жительства (регистрации);
  • выезда на постоянное место жительства за границу;
  • возобновления выплаты пенсии;
  • предоставления пенсионером документов о стаже или заработке, которые не были учтены при исчислении пенсии;
  • установление надбавок, повышений, доплат и т.д;
  • потери кормильца;
  • если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжило работать, приобрело не менее 24 месяцев страхового стажа, после назначения (предыдущего перерасчета) прошло не менее двух лет.

Какие документы нужны

  • заявление;
  • паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины;
  • трудовая книжка или другие документы, подтверждающие трудовую деятельность/страховой стаж до 1 января 2004 года, в том числе, например, военный билет или сведения о рождении детей;
  • другие документы о стаже (в случае отсутствия трудовой книжки или соответствующих записей в ней).

ПФУ должен рассмотреть такое заявление в течение 10 дней и принять соответствующее решение.