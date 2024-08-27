Когда стоит подавать заявление на перерасчет пенсии

Сейчас подать электронное заявление на перерасчет пенсии можно также через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, даже не выходя из дома.

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Поэтому, Пенсионный фонд должен принять решение о перерасчете в течение 10 дней, а результаты перерасчета можно будет посмотреть в личном кабинете на портале.

Следует заметить, что подавать заявление на индивидуальный перерасчет пенсии необходимо в следующих случаях:

Трудоустройство или увольнение с должности;

Регистрация или снятие с учета как физическое лицо-предприниматель;

Приобретение или прекращение особого статуса;

Изменение места жительства или регистрации;

Выезд на постоянное место жительства за границу;

Возобновление выплат пенсии;

Предоставление пенсионером документов о стаже или заработке, которые не были учтены при исчислении пенсии;

Установление надбавок, повышений, доплат и других дополнительных выплат;

Потеря кормильца;

Если застрахованное лицо, после назначения пенсии, продолжило работать и набрало не менее 24 месяцев страхового стажа, а с момента назначения (или предыдущего перерасчета) прошло не менее двух лет.

Обратите внимание! Чтобы провести перерасчет пенсии, нужно подать следующие документы: заявление, паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины, а также трудовую книжку или другие документы, подтверждающие трудовую деятельность или страховой стаж до 1 января 2004 года. К таким документам могут относиться, например, военный билет или сведения о рождении детей.