Сколько стоит купить стаж

Чтобы купить стаж для пенсии 2024, цена составит кругленькую сумму. Например за 1 месяц придется заплатить минимальный страховой взнос, который составляет 1 760 гривен. А вот за 1 отработанный год придется дать 21 480 гривен.

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Пенсионер может самостоятельно устанавливать частоту и размер взносов в зависимости от своих пожеланий. К тому же делать добровольные взносы можно не только за себя, но и за другого человека.

Кто может докупить страховой стаж