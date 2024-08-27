Скільки коштує купити стаж

Щоб купити стаж для пенсії 2024, ціна складе кругленьку суму. Наприклад за 1 місяць доведеться заплатити мінімальний страховий внесок, який становить 1 760 гривень. А от за 1 відпрацьований рік доведеться дати 21 480 гривень.

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Пенсіонер може самостійно встановлювати частоту і розмір внесків залежно від своїх побажань. До того ж робити добровільні внески можна не лише за себе, а й за іншу людину.

Хто може докупити страховий стаж