Коли варто подавати заяву на перерахунок пенсії
Зараз подати електронну заяву на перерахунок пенсії можна також через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, навіть не виходячи з дому.
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Відтак, Пенсійний фонд має ухвалити рішення про перерахунок протягом 10 днів, а результати перерахунку можна буде переглянути у особистому кабінеті на порталі.
Слід зауважити, що подавати заяву на індивідуальний перерахунок пенсії необхідно у наступних випадках:
- Працевлаштування або звільнення з посади;
- Реєстрація чи зняття з обліку як фізична особа-підприємець;
- Набуття або припинення особливого статусу;
- Зміна місця проживання або реєстрації;
- Виїзд на постійне місце проживання за кордон;
- Поновлення виплат пенсії;
- Надання пенсіонером документів про стаж або заробіток, що не були враховані під час обчислення пенсії;
- Встановлення надбавок, підвищень, доплат та інших додаткових виплат;
- Втрата годувальника;
- Якщо застрахована особа, після призначення пенсії, продовжила працювати і набрала не менше ніж 24 місяці страхового стажу, а з моменту призначення (або попереднього перерахунку) пройшло не менше двох років.
Зауважте! Щоб провести перерахунок пенсії, потрібно подати такі документи: заяву, паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, а також трудову книжку або інші документи, що підтверджують трудову діяльність чи страховий стаж до 1 січня 2004 року. До таких документів можуть належати, наприклад, військовий квиток або відомості про народження дітей.