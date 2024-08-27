Коли варто подавати заяву на перерахунок пенсії

Зараз подати електронну заяву на перерахунок пенсії можна також через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, навіть не виходячи з дому.

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Відтак, Пенсійний фонд має ухвалити рішення про перерахунок протягом 10 днів, а результати перерахунку можна буде переглянути у особистому кабінеті на порталі.

Слід зауважити, що подавати заяву на індивідуальний перерахунок пенсії необхідно у наступних випадках:

Працевлаштування або звільнення з посади;

Реєстрація чи зняття з обліку як фізична особа-підприємець;

Набуття або припинення особливого статусу;

Зміна місця проживання або реєстрації;

Виїзд на постійне місце проживання за кордон;

Поновлення виплат пенсії;

Надання пенсіонером документів про стаж або заробіток, що не були враховані під час обчислення пенсії;

Встановлення надбавок, підвищень, доплат та інших додаткових виплат;

Втрата годувальника;

Якщо застрахована особа, після призначення пенсії, продовжила працювати і набрала не менше ніж 24 місяці страхового стажу, а з моменту призначення (або попереднього перерахунку) пройшло не менше двох років.

Зауважте! Щоб провести перерахунок пенсії, потрібно подати такі документи: заяву, паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, а також трудову книжку або інші документи, що підтверджують трудову діяльність чи страховий стаж до 1 січня 2004 року. До таких документів можуть належати, наприклад, військовий квиток або відомості про народження дітей.